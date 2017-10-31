الكحيلان: حالياً نطرح عطور ستايليش وكوين روز وكرياشين جولد





انضم «أروما بوتيك» إلى سلسلة رعاة معرض الخريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي، وتستمر عروضه حتى 4 نوفمبر 2017 المقبل على أرض المعارض الدولية بمشرف، وسط مشاركة حشد تجاوز 300 جهة من شركات العطور والطيب من مؤسسات محلية ودولية، ممثلين لوكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ومستحضرات التجميل وأكسسواراتها.

وفي هذا الشأن، ذكر بدر الكحيلان مدير عام «أروما بوتيك» أن شركته تتمتع بنخبة واسعة من العملاء الذين يتميزون بأذواق رفيعة ومعرفة بمنتجات الطيب والعطور الفاخرة، حيث تحظى منتجاتنا بإقبال هائل نظرا لما تحمله من سحر وغموض في العطور الشرقية التي تتسم بالروائح الغنية الدافئة، إذ نقدم تركيبات وخلطات فريدة من العطور التي تلاقي رواجا في أوساط النخبة الذواقة من عملائنا والتي تتضمن المخلطات ودهن العود والزيوت العطرية المركزة من الطيب والبخور من البراشين البورمي والهندي والكمبودي والتايلندي.

وعن جديد «أروما بوتيك»، قال الكحيلان: «نطرح حاليا عطور ستايليش، وكوين روز، وكرياشين جولد، إضافة إلى الخمريات الجديدة هناك أيضا عطر جاسمين، كما نوفر دهن العود والورد الطائفي والمسك والعنبر، إضافة إلى العطور الغربية الراقية أو المزيج بين الاثنين من العطورات المشتركة الفريدة والمميزة التي تضفي لمسة من الرقي والفخامة».

ولفت إلى أن أروما بوتيك تطرح تشكيلة جديدة من 12 عطر أروما كرياشين الجديدة كليا ولتكون استكمالا لسلسلة إصداراتنا السابقة من الاسم نفسه ولتشكل مجموعة أروما كرياشين Aroma Creation، بحجم 250 مل، وهي خلاصة زيوت فرنسية ممزوجة مع الزيوت العربية، إضافة الى توافر العطر الذائع الصيت «كرياشين 10».

وتدير أروما بوتيك فروع معارضها المميزة بتصاميمها الراقية والمنتشرة في شتى محافظات الكويت، وتسعى شركتنا نحو العالمية لنيل شهادة الجودة في الإدارة والإنتاج، لتبقى رائدة في انتشار منتجاتها بأكبر مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وليتم تصدير منتجاتنا إلى نيويورك لنحتفل معا بتتويج انتشارنا بافتتاح فرع أروما بوتيك - نيويورك العالمي كأول فرع لها بمدينة نيويورك في يناير المقبل.

ودعا الكحيلان الجمهور للاطلاع على أحدث منتجات العطور والبخور بأسعار تنافسية في جناحنا على أرض المعارض الدولية بمشرف قاعة 6، حيث هناك عروض رائعة ومميزة بانتظارهم.