أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن اختتام حملة التوعية للوقاية من سرطان الثدي بعنوان «عناية أكثر» التي أطلقتها تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد في الكويت.

وقامت VIVA بنشر فيديوهات توعوية عبارة عن نصائح وإرشادات لأطباء متخصصين في مستشفى المواساة الجديد على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وسناب شات، للحث على الفحوصات الدورية وكيفية الوقاية من هذا المرض والتعامل معه.

هذا وتسعى VIVA لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وكل أطياف المجتمع، مما يخلق جوا من الود والألفة والتعاون، ويساعد على تطوير وإنماء الكويت.

وتستثمر VIVA في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبين عملائها وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيمانها بأن العطاء هو جوهر النجاح.