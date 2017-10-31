بإمكان الضيوف اختيار ما يفضلونه ضمن تشكيلة واسعة من الأطباق





استضاف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، مؤخرا نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الكويتيين وعائلاتهم في أولى ليالي الباربكيو لهذا العام، حيث استمتع المدعوون بمذاق أشهى أطباق الشواء في الهواء الطلق، ضمن الملاذ الفاخر الذي يتصدر قائمة أروع وجهات الخليج العربي.

وقد رحب كل من مدير تطوير الأعمال والتسويق أحمد جركس ومديرة العلاقات العامة والتواصل كارول رونكوليتا، بالضيوف المتميزين الذين حظوا بأمسية فريدة على شاطئ المنتجع الخاص بجانب حوض السباحة الفاخر.

فبعد النجاح والشعبية الكبيرة التي لاقتها ليالي الباربكيو في العام الماضي، يأتي هذا الموسم أيضا مع تجربة أصيلة تحفل بأطايب المأكولات المشوية، ليتلذذ الضيوف بمذاق الأطباق المختارة بعناية وسط أجواء شاطئية ساحرة تدفعهم إلى معاودة التجربة والانغماس في روعة الأمسيات المميزة بصحبة الأصدقاء والعائلة.

تقام ليالي الباربكيو مساء كل أربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء، وتتميز بأجواء ترفيهية تنبض بالحياة وتزينها الإيقاعات الحية التي تبدعها الفرقة الموسيقية، لتقدم باقة مذهلة من أروع المقطوعات الكلاسيكية والتقليدية وغيرها.

وبإمكان الضيوف اختيار ما يفضلونه ضمن تشكيلة واسعة من الأطباق التي تلبي كل رغباتهم وتتجاوز توقعاتهم.



حيث تتضمن قائمة اللحوم المشوية والمدخنة ـ المحضرة بمهارة عالية ـ طبق أضلاع البقر وشرائح لحم الصدر وأجنحة بافلو الدجاج، إضافة إلى أطباق الدجاج المشوي واللحم المدخن مع مجموعة واسعة من شطائر الهمبرجر ذات النكهات الغنية، كما يحظى عشاق المأكولات البحرية بفرصة التلذذ بمذاق سمك السلمون المدخن والروبيان مع باقة من السلطات الشهية والأرز المكسيكي وخبز الذرة الذي يعتبر خيارا مميزا من قائمة المخبوزات.



وتكتمل التجربة مع أطايب الحلويات التي تزخر بأصناف متنوعة من الفطائر، وتتوافر أيضا نكهات متنوعة من الشيشة التي تضفي على الأجواء مزيدا من الروعة والفرادة.

وفي هذه الأمسية، قالت كارول رونكوليتا مديرة العلاقات العامة والتواصل «شعرنا بسعادة كبيرة عند استضافة الزملاء الإعلاميين وسط أجوائنا الترفيهية الساحرة من موقعنا المتميز والقريب للشاطئ.



يتيح الطقس المعتدل في هذه الأيام فرصة مثالية أمام الجميع لتجربة أشهى المأكولات والتفاعل مع الأصدقاء في الهواء الطلق، لذا فنحن ندعو جميع عشاق الأطباق المشوية لزيارة فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة وتجربة أشهى أطباق أمسياتنا الاستثنائية بصحبة الأصدقاء والعائلة».