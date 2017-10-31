في إطار حرصها الدائم على توصيل رسالتها ومفهومها للعمل الخيرية والإنساني في الخارج، قامت «النجاة الخيرية» ممثلة في نائب المدير العام د.جابر الوندة بعقد لقاء صحافي موسع مع مجموعة من الصحافيين في مصر وهم: إيهاب نافع نائب رئيس تحرير جريدتي عقيدتي والجمهورية، وأحمد البحيري رئيس القسم الديني في المصري اليوم، وياسر البحيري نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر ورئيس القسم الديني بجريدة الجريدة الكويتية، ووائل فايز نائب رئيس تحرير جريدة الوطن، وإبراهيم أبوراس محرر الشؤون الدينية بموقع البوابة نيوز، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية.

وأعرب د.الوندة في بداية اللقاء عن سعادته بلقاء هذه الكوكبة من الصحافة المصرية في بلده الثاني جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن اللقاء عبارة عن استكمال لمسيرة التلاحم بين الكويت ومصر، وأن ما تقوم به الكويت وجمعياتها الخيرية رد للجميل لهذا الشعب الأصيل الذي كان وما زال قلب الأمة النابض.

وأشار د.الوندة في لقاء إلى أن أعمال «النجاة الخيرية» تمتد إلى الكثير من القطاعات داخل جمهورية مصر العربية، ففي قطاع الأيتام لديها أكثر من 3 آلاف يتيم تقوم على رعايتهم رعاية شاملة على مدار العام، كما تقوم بالعديد من المساهمات في القطاع التعليمي مثل المعاهد العلمية، ومساعدة الطلاب، ودعم المدارس المجتمعية، وفي القطاع الصحي، تقوم بإنشاء المخيمات الطبية على مستوى الجمهورية وآخرها المخيم الطبي لمكافحة العمى في مختلف محافظات مصر والذي يهدف الى إجراء 500 عملية للمصابين بأمراض المياه البيضاء، وكذلك قطاع المساعدات والتنمية المجتمعية حيث تقوم الجمعية ببناء بيوت الفقراء، وتوصيل نقاط المياه.

وأكد د.الوندة في لقائه أن النجاة الخيرية قدمت دعما خلال العام الحالي بأكثر من 30 مليون جنيه مصري في مختلف المشاريع الخيرية على مستوى المحافظات.

وأثنى د.الوندة على تعاون جميع الجهات في جمهورية مصر العربية مع عمل النجاة الخيرية وتسهيلها ودعمها لأنشطة الجمعية الذي ينعكس إيجابيا على شريحة الفقراء والمحتاجين.



واختتم بتقديم الشكر لكل الوزارات والإدارات المعنية التي تسهل عمل جمعية النجاة الخيرية داخل القطر المصري.