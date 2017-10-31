قامت دار الساعات السويسرية روجيه دوبوي بإطلاق إصدارات «بيريللي» الخاصة للمرة الأولى في سوق الكويت وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «مجموعة بهبهاني»، وذلك لتقديم تجربة رائعة لعشاق الساعات الفاخرة في الكويت من خلال البوتيك المتنقل الذي حرصت روجيه دوبوي على بنائه لتقديم تجربة مميزة للزوار ويقام في مجمع الصالحية في وسط مدينة الكويت، تعرض من خلاله الدار أحدث الإصدارات الخاصة بسوق الكويت.

حين يلتقي المورد الأسطوري لإطارات السباق الساعاتي العنيد روجيه دوبوي، فإن ذلك يعكس تفرد تشكيلة «أكسكاليبور بيريللي»، تسارع مثير يمثله بوتيك جريء مؤقت تحتضنه الكويت لأول مرة في المنطقة.

وأعرب عبدالمحسن بهبهاني، الرئيس التنفيذي في مجموعة بهبهاني، عن سعادته بعرض ساعات روجيه دوبوي الفاخرة، موضحا: يسرنا عرض روائع روجيه دوبوي في الكويت من خلال هذه الشراكة الجديدة بين روجيه دوبوي وبيريللي.

وقال جون سيباستيان بيرلاند، المدير الإقليمي لدار الساعات السويسرية روجيه دوبوي: يسرنا للغاية أن نقدم مفهوم بيريللي الفريد في الكويت، خصوصا أننا نعلم أهمية سوق الكويت والوعي والثقافة لدى الأفراد من محبي الساعات الثمينة. وتعد هذه المساحة الجديدة في مجمع الصالحية، خطوة مهمة تعكس عقلية «الجرأة على أن تكون نادرا» وهو شعار روجيه دوبوي، لتقديم إصدارات مميزة تجمع بين أناقة التصميم وقوة الأداء.

يكشف هذا البوتيك العصري عن براعة الدار في تحطيم القواعد ونسف التقاليد، حيث يقدم تجربة محاكاة الواقع المعزز داخل سيارة سباق بيريللي. يأتي تصميم المنصة نفسها بشكل مبتكر يجسد معايير روجيه دوبوي من خلال كم هائل من العناصر البصرية. يساهم نمط العلم المتقلب بالأبيض والأسود، على سبيل المثال، يساهم في إضفاء أجواء السباقات القوية.

ويتم عرض إصدارات حصرية من الساعات، مجموعة أكسكاليبور الأيقونية بما في ذلك الألوان الثلاثة لإصدار «أكسكاليبور سبايدر بيريللي بنظام أوتوماتيك مهيكل»، وتتميز هذه الساعات بترصيعات مطاطية من إطارات بيريللي المميزة في سباقات السيارات والتي نافست في سباقات حقيقية، وتمثل هذه الساعات الموجة الجديدة لأناقة جريئة ومتسابقين جريئين.