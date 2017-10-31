بعد انتظار طويل وإلحاح متكرر، تستجيب «دجاج نايف» لرغبة الزبائن وتقدم ستربس الدجاج المقرمش مع صوص الشيدر اللذيذ. وتقدم مطاعم دجاج نايف لزبائنها وجبة تشيكن ستربس الشهية بعد انتظار طويل، وذلك تلبية لرغبة زبائنها وإلحاحهم المتكرر، تأكيدا على أن ارضاء الزبائن وتلبية رغباتهم هي أولى أولوياتها واستراتيجيتها الحالية المنتهجة.

وجبة ستربس الدجاج المكونة من خمس قطع من ستربس الدجاج المقرمش الذهبي المحضر من صدور الدجاج الطازج الكويتي مع صوص جبنة الشيدر الشهية تقدم مع البطاطس والبيبسي وسلطة الكولوسلو وخبزة طازجة لوجبة متكاملة مشبعة ولذيذة، متوافرة بالمذاق العادي والفلفل الحار.

وذلك ضمن عرضها لشهر نوفمبر، حيث يضم العرض مجموعة من الاصناف الشهية بأسعار خاصة جدا، ويشمل العرض ساندوتش تشيكن فيليه مجانا مع كل طلب وجبة تشيكن فيليه بحجم الميجا بالطعم العادي أو الفلفل. كما يضم مجموعة من الأصناف التي عشقها الجماهير مثل لاكي بوكس المكونة من 9 قطع من الدجاج الذهبي المحضر من الدجاج الكويتي الطازج والتوابل الخاصة يقدم مع البيبسي والخبز، مع طبق جانبي من قطع هابي تشيكن المرحة يقدم كوجبة خفيفة.

ولم تغفل مطاعم دجاج نايف عن تقديم وجبات المشويات لعشاق الوجبات الصحية، حيث قدمت فتنس ميل المكونة من قطعة تكا الدجاح المشوي على الفحم مع السلطة الشهية.

هذا، وقد اضافت وجبة الكباب التوفير المكونة من الكباب مع البطاطس والبيبسي وصوص الثوم. ولعشاق الأرز قدمت ملتي تيست المحضر من قطع الدجاج المشوية مع تشكيلة الخضار من الجزر والفلفل الأخضر وشرائح الفطر تقدم مع أرز الزعفران والصوص والطماطم والبيبسي. العرض متوافر في جميع فروع دجاج نايف ويستمر حتى 24 نوفمبر.