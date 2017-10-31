انطلاقا من التزام مجمع البروميناد بتشجيع ودعم اليافعين والمواهب في المجتمع الكويتي، قام بروميناد آيس ـ المركز الرائد في تعليم وتدريب التزلج على الجليد ـ بتكريم أعضاء فريق بروميناد آيس الكويت لجهودهم الفعالة خلال مشاركتهم في العديد من البطولات هذا العام.

وبحضور أهالي المتزلجين الصغار، تم تكريم الفريق الذي بذل جهودا كبيرة وقدم عروضا مميزة في المنافسات الأخيرة في البطولات الخارجية.

ركزت بروميناد آيس جهودها على إنشاء فريق كويتي يمثل البلاد في المسابقات بالخارج كجزء من رؤيتها لتشجيع ممارسة الرياضة بين الشباب. وتركز أكاديمية بروميناد آيس على تعليم الطلاب التزلج على الجليد وفق أعلى المعايير، ويعمل المدربون بشكل وثيق مع المتزلجين الصغار في بيئة تدريب آمنة لصقل مواهبهم.

وكان فريق بروميناد آيس الكويت قد قدم أداء لافتا ضمن بطولة آسيا للتزلج Skate Asia Championships التي أقامها معهد التزلج على الجليد ISI (Ice Skating Institute) والتي تستقطب أشهر المتزلجين من جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط. وقد تكلل عمل الفريق الشاق بتحقيقه المركز الثاني في بطولة الإمارات للتزلج Skate Emirates 2017 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبوظبي.

وقالت إدارة بروميناد آيس «نحن فخورون جدا بما قدمه فريق بروميناد آيس الكويت من المتزلجين الصغار والذي يعكس التزاما رائعا برياضة التزلج على الجليد.

نحن نقدر إنجازات الفريق التي أتت جهوده الجادة بثمارها بعد تقديمهم لعروض مميزة في مسابقات خارج الكويت. ونود أن نشكر فريق البروميناد آيس وعائلاتهم والمدربين على ما بذلوه من جهد ووقت لضمان حصول المتزلجين الصغار على أفضل تدريب ممكن وتطوير شغفهم بهذه الرياضة المميزة والذي يعد بالطبع نجاح لبروميناد آيس».

وأضافت الإدارة «ان الاستثمار في المواهب الكويتية من خلال طرح فرص رياضية جديدة مثل التزلج على الجليد لتطوير مواهبهم وبالتالي تطوير المجتمع الكويتي، هو جزء لا يتجزأ من مبادراتنا المستمرة للمسؤولية الاجتماعية. نحن نتطلع دوما للمزيد من الفرص لدعم اليافعين والشباب ولخدمة المجتمع».

يشار إلى أن بروميناد آيس، هي حلبة التزلج الوحيدة في الكويت التي تقع داخل مجمع تجاري، وتقدم برامج تدريب جماعية وفردية للتزلج على الجليد تحت إشراف مدربين معتمدين عالميا وبأعلى معايير السلامة.