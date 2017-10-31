صرح أمين عام منظمة البروتيجيز شملان البحر عن إطلاق منظمة البروتيجيز لحملة التسجيل للجيل الثامن من برنامج البروتيجيز المزمع إقامته في صيف 2018.

وقال البحر إن البرنامج هذه السنة سيكمل مسيرة عطاء بدأت عام 2009 للسعي الى إعطاء الشباب الأدوات اللازمة لصنع وطن أفضل، مؤكدا أن باب الانضمام الى البرنامج مفتوح عن طريق الموقع الإلكتروني وايضا في بعض المدارس المختارة.

وأكمل البحر حديثه عن أهمية البرامج الإرشادية للشباب لدورها الفعال في خلق مجتمع مثقف وواعٍ يستطيع ان يرتقي بأفراده الى أعلى المراحل.

هذا، وألقت المدير التنفيذي للمنظمة إيمان الرشيد الحصان الضوء على مشاريع طلبة البروتيجيز التي لاقت نجاحات كبيرة خلال السنوات الست السابقة ابتداء من مشروع الجيل الأول «السارية» الذي استوحت فكرته من خلال إحدى محاضرات الموسيقى، عند مشاهدة مقطع فيديو يوضح الجهود المبذولة من جميع الناس بمختلف خلفياتهم لرفع علم الكويت بعد التحرير، فقرر الطلاب إنشاء نصب تذكاري يجسد لحظة مفصلية في تاريخ تحرير الكويت من خلال حركة الرجال وهم يتسلقون كتوف بعضهم بعضا لرفع علم الكويت الذي يظهر على شكل شراع كتب عليه النشيد الوطني لينعكس على خريطة الكويت التي جسدت كقاعدة للنصب، وقدم البروتيجيز المشروع لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وأصر على تسليط الضوء عليه وقد بثت المقابلة مع صاحب السمو على تلفزيون الكويت ومنطقة الخليج الذي أبدى إعجابه، وقال «أبي الكويت كلها تسمعكم»، ولا يزال المشروع قيد الإنشاء ويسعون جاهدين الى جعل مشروعهم واقعا ملموسا.

وأكملت الحصان: مشروع الجيل الثالث هو سعادة عشوائية، وهو مشروع غير ربحي يهدف الى نشر السعادة والإيجابية في المجتمع الكويتي من خلال تقدير وتكريم الشخصيات التي تعمل بجد، وبذلك تم اختيار 100 شخصية تستحق الشكر والتقدير، وكان الفنان الكبير شادي الخليج من أوائل الشخصيات المختارة، حيث أتى الطلبة إلى منزله وصدحوا بأغانيه حينما صرح بعد مفاجأته «هذا الشي اللي عملتوه اليوم لا يمكن أن أنساه بالمرة ولا أعتقد أن عائلتي راح ينسون هذا الموقف الطيب».

واختتمت الحصان: كانت توجيهات صاحب السمو من السنة الأولى لها أثر كبير على جميع الأجيال التي تخرجت من البرنامج وفي اللقاء الذي تم مؤخرا بين صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع مجموعة من خريجي البروتيجيز، عبر فيه الطلبة عن خالص شكرهم لصاحب السمو على النصائح، وايضا شكروا شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركاتها التابعة.