أقامت شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) إحدى فعالياتها في اليوم الذي نظم بالتعاون مع شركة الحمراء العقارية في برج الحمراء للأعمال، وذلك لتعريف والتوعية بسرطان الثدي، جريا على عادة الشركة السنوية في المشاركة بهذه المناسبة المهمة.

وتواجدت الشركة من خلال جناح خاص تحت عنوان «أنت الأقوى» وزعت من خلاله الكتيبات التوعوية عن طرق مكافحة وعلاج سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، وذلك دعما لجهود العديد من الجهات المشاركة.

وتحرص «بيتك تكافل» على أداء دورها الاجتماعي لخدمة كل الشرائح في المجتمع وتتوجه إلى مجالات عدة ترى أهميتها البارزة في مسيرة المجتمع ومنها الصحة والتعليم والشباب وغيرها.