يرحب مستشفى السيف بزيارة الاستشاري العالمي الرائد في زراعة الشعر د.فريدريك مونو خلال الفترة من 4- 6 نوفمبر، حيث سيقوم د.مونو بإجراء عمليات زراعة الشعر ومعاينة وتقييم حالات الصلع وإجراء اللازم لعلاجها.

وبمناسبة هذه الزيارة رحب د.يوسف أبوظهر الرئيس التنفيذي للمستشفى بالدكتور مونو، معتبرا زيارته الى مستشفى السيف فرصة نادرة لكل من ينوي زراعة الشعر كونها ستتم بأيد خبيرة.

وقال د.أبوظهر: نحرص في مستشفى السيف ضمن برنامج الأطباء الزائرين على اختيار النخبة من الاستشاريين العالميين في مختلف الاختصاصات لنضع هذه الخبرات العالمية بين أيدي أهلنا في الكويت فنوفر عليهم عناء السفر ومصاريفه والوقت والجهد لمقابلة هؤلاء الاستشاريين في بلدانهم وعرض حالاتهم.

وبذلك يتاح للمرضى في الكويت الحصول على أفضل رعاية وخدمات صحية خلال فترة زيارة هؤلاء الأطباء الاستشاريين الذين يعملون في أرقى المستشفيات والمؤسسات الطبية النموذجية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: ومن هنا تأتي زيارة الدكتور مونو وهو أحد الاستشاريين الرائدين في زراعة الشعر وهو رئيس نقابة الأطباء الفرنسيين لزراعة الشعر وعضو الجمعية. ويقوم د.مونو بإعداد برامج تدريس زراعة الشعر ومعالجة الصلع للدبلوم الأوروبي منذ سنوات في جامعات ليون، باريس، ديجون، بوردو (فرنسا)، تورينو (إيطاليا) وفيينا، وله عدد من الأبحاث المقدمة في المؤتمرات الدولية المخصصة لزراعة الشعر.

وأكد د.أبوظهر ان مستشفى السيف بتجهيزاته الحديثة أجرى كل الاستعدادات اللازمة لإنجاح زيارة د.مونو واستقبال الحالات التي ستعرض عليه، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الزيارة وتقديم أفضل الخدمات لمرضى المستشفى.