منذ انطلاقته عام 1966 كأول فندق 5 نجوم في الكويت وثاني فندق شيراتون خارج الولايات المتحدة الأميركية والذي أصبح أول فندق لشركة ماريوت الدولية في منطقة افريقيا والشرق الاوسط ويحمل العلامة التجارية الفاخرة «ذي لاكشري كولكشن» حمل سجلا حافلا من الإنجازات ليكمل مسيرة مستمرة لاكثر من خمسين عاما من النجاح والتميز مشرعا الابواب امام الصناعة الفندقية التي تزدهر يوما بعد يوم بحيث أصبحت رافدا حقيقيا للكويت الحبيبة.

وفي حفل كبير أقيم مؤخرا في فندق ارماني دبي لجوائز السفر العالمية 2017 حقق فندق شيراتون الكويت وللعام السابع على التوالي جائزة «أفضل فندق في الكويت» بحضور نخبة من كبرى الشركات المعنية بالصناعة الفندقية والسياحة والسفر، حيث تسلم الجائزة مازن المهنا مدير ادارة التسويق والمبيعات لفنادق شيراتون الكويت والذي عبر عن سعادة كبيرة بالجائزة.

وفي هذه المناسبة أعرب المدير العام لفندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر عن مدى فخره بإنجازات الفندق ولا سيما من خلال الجوائز التي يحصدها مما يعزز الاستمرار بالعمل الدؤوب في خدمة رواده ونزلائه، كما عبر عن امتنانه لثقتهم، كما قدم الشكر للموظفين الذين لولا جهودهم الحثيثة لما كان بالإمكان الاستمرار بهذا النجاح بخطى ثابتة وريادة حقيقية متطلعا الى المضي قدما في سبيل تقديم الأفضل.

وجدير بالذكر أن فندق شيراتون الكويت حقق على مدى أكثر من نصف قرن نجاحات كثيرة وابتكارات متنوعة في خدمة ضيوف الكويت وأهلها الكرام مما جعل منه الوجهة الأمثل لتجربة استثنائية لإقامة فاخرة والتمتع بكافة أساليب الفخامة والضيافة العريقة، بالاضافة الى العديد من الخدمات المتميزة بدءا من بهوه العريق وأجنحته الفخمة التي تمثل تحفاً متنوعة في عالم الضيافة الى مطاعمه الشهيرة التي تمتد الى مجمع الأفنيوز والخدمات الراقية التي تلبي كافة المناسبات الداخلية منها والخارجية.