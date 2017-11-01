معرض العطور بات أيقونة نجاح معرض الكويت الدولي لتصبح من أهم العلامات التجارية الراسخة بالأذهان على مر الأجيال

مازلنا نعمل بجد على استكمال ما تم تنفيذه في المراحل السابقة من تطوير للبنى التحتية لمرافق وقاعات الشركة

تشهد أرض المعارض الدولية بمشرف إقبالا جماهيريا لافتا على معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات» من قبل الزوار بحضور نخبة واسعة من رجال وسيدات المجتمع وعدد من المدونين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام المختلفة يتقدمهم جمهور معرض العطور من عشاق نفائس الطيب والبخور والساعات، حيث تقوم شركة معرض الكويت الدولي على تنظيمهما من 25 أكتوبر وتستمر عروضه حتى 4 نوفمبر الجاري على أكبر وأحدث صالاتها 5 و6 و8 والصالة الخارجية B7.

وبهذا الصدد تقول المدير التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم: «ان نجاح معرضي العطور والساعات يعتبر إضافة جديدة تضاف الى سجل نجاحات معارض الشركة الحافل بالإنجازات المتتالية التي مكنتها من تحقيق رضا العملاء وكسب ثقة المستهلكين لتصبح علامتها التجارية من اهم العلامات الراسخة في الاذهان على مر الأجيال حيث حظيا منذ انطلاقتهما الأولى بمشاركة محلية وإقليمية حاشدة، خلال موسميهما طوال سنوات».

وشددت الدهيم على أن هذين المعرضين يعدان احد أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في قطاع العطور والساعات، حيث تحرص الشركة على اقامتهما دوريا وتحتضن فعالياتهما على أرض المعارض الدولية بمشرف منذ أكثر من 3 عقود لتقف شاهدة على نجاحهما المتواصل حتى أصبحا اليوم من أقدم وأكبر المعارض وأكثرها جماهيرية في الكويت والخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، متجاوزين دول شمال افريقيا بأسرها، ليصل صيتهما الى القارة الأوروبية ومنها الى العالمية ليحظيا بلقب المعرض الأكبر في العالم بلا منازع.

وأضافت الدهيم: ان نسبة الحجز بلغت 100% من مساحة الصالات التسويقية المخصصة بالكامل والتي تجاوزت 30 مترا مربعا لأول مرة بمشاركة قاعتين متنقلتين منهم قاعة خاصة بمعرض الساعات وأخرى قاعة خاصة بشركة «بوتيكات» والتي تشارك لأول مرة لتضيف لنفسها بعدا عمليا وزخما وفرته لها ارض المعارض الكويتية كفرصة لالتقاء الجماهير بالمشاهير كواقع عملي ملموس.

رعاية 63 جهة

واشارت الدهيم إلى أن هذا المعرض الذي بلغت فيه الرعايات لهذه الدورة ذروتها بشكل ملحوظ تجاوزت فيه 60 راعيا يتقدمهم كل من شركة أمل الكويت للبخور والعطور، ودار الطيب، وأطياب السعيد، وشركة أولاد عبدالصمد القرشي، وبيت المسك للعطور، وعطورات العبد المحسن، ويشارك بهذا المعرض حشد بلغ أكثر من 300 جهة تمثل وكلاء عطور لمصانع ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية والذين جاءوا ليتنافسوا فيما بينهم لتقديم نخبة من أرقي نفائس منتجاتهم ذات الماركات العالمية من الطيب والعطور والبخور ومستحضرات التجميل والساعات واكسسواراتها.

قطاع الساعات الواعد

وعن قطاع الساعات قالت: ان المعرض يستقطب 80% تقريبا من وكلاء الساعات بالكويت بتشكيلة عالمية، حيث يحظى بمشاركات عديدة لشركات كبرى تمثل مجموعة من الوكلاء المتخصصين في قطاع الساعات لأشهر وأرقى الماركات العالمية والحصرية منها روائع جنيف للساعات، والطرف الاغر، والشهاب للساعــــات، وسويســرا جاليري، ورويال كولكشن، وبازل للساعات، واون تايم، والركن السويسري، والباتل للساعات، ومحمد صالح ورضا يوسف بهبهابي، وجوفيال، وسويسرا بالاس، مشيرة إلى أن قطاع الساعات في الكويت يشغل نسبة عالية من حجم المبيعات إلى جانب المجوهرات والهدايا الثمينة، لافتة إلى أن هذه الشركات جاءت جميعها لتتنافس ولتطرح تشكيلة من الساعات ذات الماركات العالمية والسويسرية المميزة ومنها المرصعة بالماس والذهب أو الأحجار الكريمة وبأسعار تناسب الجميع ولمختلف الأذواق ولكلا الجنسين وكله تحت سقف واحد مع توفر كفالة وخدمة ما بعد البيع لكل عملائها.

وأعربت الدهيم عن فخرها واعتزازها بتاريخ شركة معرض الكويت الدولي وبمراحل تطور مرافق الشركة وصالات العرض التي تسير جنبا الى جنب وفق الخطط الاستراتيجية التوسعية الموضوعة جنبا الى جنب مع التوسع في معارضها المتخصصة مثمنة دور العملاء من الشركات العارضة وجمهور المستهلكين في تعزيز تواجدها وإرساء قواعد نجاحها باعتبارهم شركات فاعلين في مواصلة مسيرتها المتميزة حتى باتت اليوم من اهم الشركات الرائدة في مجال صناعة وتنظيم المعارض على مستوى المنطقة والشرق الأوسط منذ ما يزيد على خمسة وأربعين عاما من عمر هذا الصرح الوطني المتميز. ولفت الى أن شركة معرض الكويت الدولي لم تتوان في تقديم كل دعم لازم لإنجاح هذه المعارض، حيث تم تخصيص الصالة (6) بشكل كامل لرعاة معرض العطور فقط، لمواكبة الطلبات المتزايد تلبية لاحتياجات عملائنا الكرام من الرعاة بشكل خاص، وتنظيما لسياسة الحجوزات للمعارض الحالية والمستقبلية.

وأضافــت أن أعمــال التطوير المستمرة تأتي في إطار حرص الشركة على تميزها وسعيها المتواصل لتحقيق التكامل والتطوير في جميع المجالات ومنها الاستثمار في تطوير البنى التحتية لهذا الصرح وجميع مرافقه، حيث إن لدى شركة معرض الكويت الدولي رؤية واضحة مخطط لها ومدروسة بشكل سليم، ونحن نسير قدما وبخطى ثابتة وفق الخطة التوسعية الموضوعة.

وشددت قائلة «على اننا في الشركة لا زلنا نعمل بجد على استكمال ما تم تنفيذه في المراحل السابقة من تطوير للبنى التحتية لمرافق وقاعات الشركة، حيث تشهد القاعة رقم 7 استمرار أعمال التحديث والتطوير الجديدة لتحويلها الى قاعة فندقية فخمة متكاملة الخدمات، ولتحوز أعلى درجات الرضا من عملائها، والارتقاء بها للوصول إلى مصاف المعايير العالمية المقدمة لعملاء النخبة، لتضاهي أرقي وأفخم قاعات العرض تطورا وتنظيما محليا وإقليميا سعيا نحو العالمية».

واختتمت الدهيم حديثها متوجهة بالشكر الجزيل إلى كل الجهات الراعية والمشاركة، والتي أثرى وجودها فعاليات هذا المعرض آملين للجميع التوفيق والسداد، داعية جماهير وعشاق هذا النوع من المعارض الى اغتنام الفرصة بزيارة هذين المعرضين المتخصصين والاستفادة مما يوفرانه من عروض تنافسية.