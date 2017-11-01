أعرب نائب المدير العام في جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة عن أمله في تحقيق أهداف الجمعية في التنمية المستدامة في المجتمعات الفقيرة حول العالم وفق تصنيفات الأمم المتحدة، ويأتي ذلك في إطار حرص «النجاة الخيرية» الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء والتطوير لخدمة أعمالها الخيرية والإنسانية وتوصيل خدمة حضارية إنسانية للمستفيد والمتبرع، مؤكدا تكثيف الجهود لمعالجة قضايا الفقر، والجهل، والمرض، بغرض تحقيق مستوى معيشي يليق بحياة الإنسان.

وسعياً لتحقيق هذه الأهداف قامت الجمعية ممثلة في نائب المدير العام د.جابر عيد الوندة بعقد اجتماع على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية مع مجموعة من الأكاديميين المتخصصين من رؤساء الجامعات والعمداء والمستشارين، منهم رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام وأمين المجلس الأعلى للجامعات د.سلوى الغريب، ود.طارق علام ود.محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية والأستاذ بجامعة حلوان، ود.نبيل السمالوطي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعالم الاجتماع المعروف والمستشار فتحي الملا، ود.وليد راغب، ود.محمد الشريف مدير مؤسسة جلوبال نيدز الأميركية، وغيرها للاستفادة من خبراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمشاريع التي تقوم بها جمعية النجاة الخيرية. واستعرض الحضور مجموعة من الأفكار العملية التي كانت ذات تجارب سابقة ناجحة، في مساعدة الطلاب المتخرجين الجدد، وكذلك الأسر المحتاجة، من خلال تدريبهم وتعليمهم على الحرف والمهن، ومساعدتهم في المشاريع الصغيرة.

وأجمع الحضور على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية للخروج برؤية واضحة لمجموعة من المشاريع الصغيرة التي تساعد الكثيرين للأخذ بيدهم إلى سوق العمل بدلا من السؤال وانتظار الحاجة، وكذلك ضمان تسويق منتجات تلك المشاريع، على أن يتم تبادل الأفكار والخبرات في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، أثنى د.الوندة على الاجتماع شاكرا الحضور على ما قدموه من رؤى واستراتيجيات تساعد النجاة الخيرية على أداء رسالتها في الوصول للأسر الفقيرة والمحتاجة بأفضل الأساليب التي تساعدهم على الحياة الكريمة.