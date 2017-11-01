أكدت المدير العام لشركة «سراي» للعطور ميساء حمدان أن تميز عطورات «سراي» في المراتب الأولى خليجيا مستمر للعام السادس على التوالي، خاصة بعد افتتاح الفرع العاشر بالكويت، إضافة الى عدة فروع بالدول العربية، مشيرة إلى قرب افتتاح عدة فروع جديدة بالولايات المتحدة الأميركية وقطر والسعودية، لافتة إلى أن سر التميز يعود إلى نظافة البخور الذي اشتهر خليجيا وعالميا مما أكسب الاسم مصداقية، مؤكدة استخدامها الزيوت الأفضل والأجود في العطور، وكذلك رشاش الشعر والذي تكون الزيوت فيه مركزة مما يمنح الرائحة بقاء لوقت أطول.

من جهة أخرى، لفتت حمدان إلى مشاركة «سراي» بجميع الرعايات الاجتماعية، خاصة فيما يتطلب مسؤولية مجتمعية تجاه الأطفال والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مما جعل «سراي» الأكبر في الحصول على الدروع التكريمية من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت وخارجها، جاء ذلك على هامش إطلاق «مجموعة حليمة» مساء أمس الأول في أرض المعارض الدولية بمشرف للمرة الثانية وتتكون «مجموعة حليمة» من عطر ورشوش للشعر وكريم، مبينة: الفكرة جاءت تتويجا للإعلامية حليمة بولند، والتي تعودت على استخدام هذا العطر وقامت بالترويج له عبر حساباتها الإلكترونية الخاصة دون طلب «سراي» منها الاعلان، وإنما ايمانا منها ومحبة بجودة هذا العطر وطلبها كميات كبيرة قامت بإعدادها للعديد من صديقاتها خارج الكويت، مما دفع العديد من الزبائن في الخليج الى طلب كميات كبيرة حتى نفدت الكمية اكثر من مرة، فأصرت «سراي» على تتويج المجموعة باسم حليمة تكريما لها للمرة الثانية على التولي.