أعلنت «النصر» عن وصول تشكيلة موسم الخريف والشتاء 2017/2018 والتي تتميز بألوانها الدافئة بالإضافة الى القطن والصوف، تشكيلة خريفية بطلتها الأنيقة وبألوانها المتنوعة بموديلاتها والتي تندرج تحت راية الموسم الجديد وتطبعها التفاصيل الدقيقة والجودة المميزة.

وفي فصل الشتاء تأتي ألوان وتصاميم تشكيلة النصر ليكون لديكم العديد من الخيارات فتتراوح الألوان بين الكحلي والأحمر الغامق والأصفر والأخضر الداكن وغيرها.

وجاءت التصاميم والموديلات متنوعة منها التصاميم المنقوشة بالألوان الغامقة مثل الأحمر، أما ألوان أزياء الأطفال فترتدي ألوانا حيوية ذات طبعات مختلفة باللون الأصفر والأخضر الزيتي، والأكثر روعة وأناقة الأقمشة المزينة بالأزرق الكحلي والسماوي، إضافة إلى العديد من الألوان والأزياء التقليدية التي لابد من اعتمادها في كل موضة ومع جميع التصاميم.

من جانب آخر، تأتي تصاميم الأحذية بأحدث وأجمل صيحات الموضة العالمية، أحذية متنوعة ومختلفة فمنها ما يناسب العمل ومنها ما يناسب المناسبات الخاصة والمختلفة، خاصة انه موسم يتميز بخامات المخمل التي تعطي الدفء في موسم الشتاء، وتأتي أحذية البوت خاصة للنساء والبنات.

والجدير بالذكر ان تشكيلة الأولاد والرجال لهذا العام جاءت بأجمل الخامات والتصاميم المريحة حين ارتدائها، تشكيلة جميلة وجديرة بلفت الأنظار.

تفضلوا بزيارتنا واكتشفوا تشكيلة موسم الخريف والشتاء لهذا العام من خلال فروع النصر المنتشرة في أنحاء الكويت.

«النصر» دائما توفر كل ما تحتاجه العائلة تحت سقف واحد ما يجعل هناك متعة للتسوق وكذلك توفير الوقت والجهد.. وبأفضل نوعية وأسعار.