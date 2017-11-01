تحتفل فنادق ومنتجعات جميرا بفوزها بثماني جوائز خلال حفل توزيع «جوائز السفر العالمية»، من بينها جائزة «العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017».

ويتم منح جوائز السفر العالمية بعد تصويت المختصين المحترفين في قطاع السياحة والسفر وشركات رائدة وعملاء في قطاع الترفيه والسياحة من جميع أنحاء العالم، وتكرم هذه الجوائز التزام مجموعة جميرا وحرصها على التميز خلال الـ12 شهرا الماضية.

وفي معرض تعليقه على هذا التكريم، قال مارك داردين، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة والرئيس التنفيذي المؤقت: «يسعدنا الحصول على هذا التكريم خلال حفل توزيع «جوائز السفر العالمية» مع منحنا جائزة «العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017».

وتؤكد هذه الجائزة المكانة المتميزة لمجموعة جميرا في قطاع الضيافة باعتبارها إحدى العلامات الفندقية الراقية. كما يسرنا الفوز بسبع جوائز لفنادقنا في دبي وأبوظبي والكويت، بما يعد دليلا واضحا على إخلاص وتفاني المديرين العامين وفرق العمل الذين يبذلون دائما جهودا دؤوبة لتقديم أفضل الخدمات للنزلاء والضيوف وتجاوز توقعاتهم».

وتشمل قائمة الجوائز:

العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017: مجموعة جميرا.

فندق الأجنحة الرائد في الشرق الأوسط 2017: برج العرب جميرا، دبي.

الفندق العائلي وفندق الفعاليات والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط 2017: فندق جميرا بيتش، دبي.

الفندق الرائد في الشرق الأوسط 2017: فندق جميرا القصر في مدينة جميرا، دبي.

فندق الأعمال الفاخر الرائد في الشرق الأوسط 2017، فندق جميرا في أبراج الاتحاد، أبوظبي.

الفندق الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة 2017: برج العرب جميرا

الفندق الرائد لأسلوب الحياة المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2017: فندق جميرا في أبراج الاتحاد، أبوظبي.

فندق الأعمال الرائد في الشرق الأوسط 2017: فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الكويت.