أقامت مدرسة نوتنجهام البريطانية كرنفال القراءة لطلابها في ختام أسبوع معرض الكتاب الذي استمر اسبوعا، وشهد الكرنفال العديد من الفقرات المميزة بدأت باستعراض لعدد من طلاب المدرسة على المسرح عبروا فيه عن فائدة القراءة وأهميتها في حياتنا، ثم جاءت فقرة التعريف بالشخصيات، حيث قام عدد من المدرسين والطلاب بارتداء ملابس شخصيات معروفة لتوصيل الفكرة بسهولة الى الطلاب وأولياء الأمور.

وبعد انتهاء فقرات الغناء والرقص أقيمت مسابقة للقراءة بهدف تحفيز الطلبة على القراءة وكانت من الفقرات المميزة التي شهدت تنافسا كبيرا بين الطلبة والطالبات، حيث حاول كل متسابق الفوز بالجائزة الكبرى، وفي ختام المسابقة تم توزيع شهادات على الطلبة والطالبات أصحاب المراكز الأولى كنوع من التشجيع لهم.

وفي نهاية اليوم اقيمت فقرات ترفيهية وأنشطة مختلفة في ملعب المدرسة وسط مشاركة وحضور أولياء امور الطلبة، حيث عبروا عن اعجابهم بالفكرة واثنوا على معرض القراءة والكرنفال لان له هدفا يساعد الطلبة والطالبات في دراستهم عبر تشجيعهم على القراءة، كما انها تفيدهم في اوقات الفراغ.

بدورها، قالت مديرة المدرسة د.سوزان فرجر ان هدف المهرجان هو تحسين قدرة الطلاب على القراءة، حيث اقمنا اسبوعا لمعرض الكتاب واستطعنا فيه توفير اكبر عدد من الكتب الخارجية للطلاب لتحفيزهم على اقتنائها وقراءتها في المنزل مع اولياء امورهم، وأضافت انه في اليوم الاخير لمعرض الكتاب اقامت المدرسة كرنفال القراءة، حيث شهد العديد من فقرات الغناء والرقص التي جسدت معاني وفائدة القراءة وأهميتها في حياتنا، كما توجهت بالشكر للمسؤولة عن المعرض والمهرجان نرمين الكاتب، حيث كان لها دور كبير في نجاح المهرجان.

واختتمت حديثها بان الاحتفال بعد أسبوع لمعرض الكتاب كان مميزا جدا، حيث شهد الكرنفال عدد من مختلف الأنشطة الترفيهية، وكان مهرجانا ناجحا جدا مع يوم نهائي رائع، وتمنت د.فرجر لجميع الآباء والأمهات والطلاب والأصدقاء عطلة مريحة جدا.