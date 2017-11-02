تحتفــل دار شوبارد السويسرية العريقــــة بإطلاقها منصـة عرض مؤقتة ضمن أفنيوز مول الكويت، حيث تعرض شوبارد ضمنها روائع مجوهراتها من مجموعة RIHANNA CHOPARD ومجموعة Ice Cube Pure.

زوار المنصة على موعد مع قطع المجوهرات الجديدة المذهلة ذات التصاميم العصرية والمعروضة ضمن طاولات عرض مستوحاة من المجموعتين.



وتوفر منصة العرض لضيوفها إمكانية التقاط الصور المثالية لعرضها على انستغرام.

مجموعة مجوهرات RIHANNA CHOPARD

ظهـــرت مجموعـــة مجوهـــرات RIHANNA CHOPARD وليدة للتعاون بين دار شوبارد والفنانة ريهانا.



فمن خلال العمل المشترك مــع كارولين شوفوليــــه، الرئيــس الشريك والمدير الإبداعي في شوبارد، امتزجت في هذه المجموعة الموهبة الإبداعية مــع الشغف العميق بتطوير قطع مجوهرات تجمع بين حناياها حس الأناقة العصرية والتألق الكلاسيكي.



وتشربت قطع المجموعة بلون «أخضر الغابات» الذي اختارته ريهانا شخصيا باعتباره المفضل لديها، حيث اتخذت هذه الإبداعات شكل مكعبات مصقولة كمكعبات الجليد أو مكعبات مرصعة بالألماس مصنوعة من الذهب الوردي المستخرج بنهج أخلاقي والمصادق عليه بشهادة «التعدين العادل».

مجموعة Ice Cube Pure

تقدم منصة العرض أيضا مجوهرات من مجموعة Ice Cube Pure بما تضمه من اكسسوارات تواكب الموضة ومصنوعة من الذهب الأصفر الرائع المستخرج بنهج أخلاقي والذهب الأبيض والوردي.



ويمكن ارتداء هذه المجوهرات كقطع منفردة أو حتى مجتمعة مع بعضها البعض لتضفي إطلالة شبابية أكثر جرأة.



تتسم قطع المجموعة باعتمادها على نهم التصاميم المصغرة minimalistic وتتميز بطابع عصري مبتكر مع لمسة حيوية.

معلومات عن منصة العرض

٭ منصة عرض لدار شوبارد في hg أفنيوز مول من 18 إلى 31 أكتوبر2017.

٭ منصة عرض لدار شوبارد في مول 360 من 14 إلى 28 نوفمبر 2017.

٭ منصة عرض لدار شوبارد في صالحية مول من 1 إلى 14 ديسمبر 2017.