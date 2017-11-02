دور راسخ وفعّال في الحفاظ على تربية الخيول العربية





يقدم بنك برقان رعايته الرئيسية لمهرجان الكويت للخيول العربية 2017، وذلك في إطار التزامه باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية الهادفة في جزء كبير منها إلى دعم قطاع الرياضة بشكل عام، وتعزيز دورها في المجتمع. حيث ستقام مسابقة الخيل العربي المصري يومي 17 و18 نوفمبر 2017، بينما ستقام المسابقة الوطنية السادسة للخيول العربية من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2017.

وينظم هذا الحدث سنويا من قبل «بيت العرب»، تحت مظلة الديوان الأميري، وبرعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

ويعد «بيت العرب» منشأة تعليمية تدعمها الدولة ومربو الخيول في الكويت، وستقام البطولات في منشأة بيت العرب، وهي الجهة الرسمية التي تقوم على تربية الخيول العربية الأصيلة.

وتقام البطولة الوطنية السادسة، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لمنظمة الخيول العربية «إيكاهو»، والذي يعتبر الهيئة الرسمية المسؤولة عن إدارة البطولات المحلية والدولية المماثلة. ويحظى مهرجان الكويت الوطني للخيول العربية باهتمام كبير من عشاق الخيول العربية، وهو معروف على نطاق واسع بمشاركته النشطة والواسعة بين مربي الخيل من العرب، محليا وإقليميا.

كما شدد بنك برقان على دعمه الثابت لهذه المبادرات الإيجابية نابع من التزامه بالحفاظ على التراث المحلي ودور الكويت الريادي كمركز رائد للأحداث الرياضية العالمية. كما يحرص بنك برقان دائما على أداء دور راسخ وفعال في الحفاظ على تربية الخيول العربية من خلال رعاياته المستمرة على مدى سنوات، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الفعاليات والقيم الثقافية العربية بين جميع أفراد المجتمع.