يقدم المصمم الإيطالي العالمي Marco De Vincenzo لكل محبي الموضة والأزياء الراقية، مجموعة أزياء موسم خريف وشتاء 2017 المستوحاة من الأشكال الهندسية، والتي تتمتع بطابع جريء وذي جودة ودقة متناهية في الحرفية والتصميم، حصريا لدى هارفي نيكلز الكويت.

واعتمد المصمم العالمي في مجموعته المبتكرة هذه على الدمج بين العناصر الفنية التعبيرية المتضاربة، ليتلاقى من خلالها الفن بعالم الموضة والأزياء، كما اعتمد Vincenzo على تركيبات جديدة ومبتكرة لا ترتبط بزمان معين مثل الأقمشة التي تبرز جمال المرأة.

وأضفى الدمج بين الأشكال والتصاميم الكلاسيكية وغير المألوفة للمجموعة أناقة ورونقا لا مثيل له.

وتتضمن المجموعة العديد من القطع الفريدة من نوعها لتقدم للمرأة الشعور بالتمييز وقت ارتدائها، حيث تجمع الأزياء العديد من العناصر الجمالية مثل الشراشيب، والبتلات، والحديد واللؤلؤ، بالإضافة إلى طبعات النمر والفهد على الأقمشة، والتي تم دمجها في تصاميم مختلفة مثل التنانير ومعاطف الفراء الصناعي والأحذية.

وبالنسبة للإكسسوارات، فكل قطعة تعد فنية حيث تم الجمع في تصميماتها اللؤلؤ والبلاستيك، أما أحذية الباليرينه، فتم تصميمها لتحاكي الأحذية الرياضية، كما تم تزيين الجوارب بالزهور.

وشملت مجموعة خريف وشتاء 2017 الملابس الرجالية بتصاميم غير مألوفة، حيث تم دمج الفرو مع العديد من قطع الملابس، بالإضافة إلى الصنادل المخملية الفريدة والخارجة عن المألوف.