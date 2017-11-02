ثمن نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة تفاعل ودعم أهل الكويت الخيرين للعمل الخيري والانساني بشكل عام وللمشاريع الخيرية الرائدة التي تنفذها جمعية النجاة داخل الكويت وخارجها على وجه الخصوص، مؤكدا أن الكويت غدت رائدة في صناعة العمل الخيري والإنساني، وأن الإنجازات التي يحققها العمل الخيري واجهة مشرفة للكويت تستحق أن يتم إبرازها على الصعيد الدولي، مشيرا إلى ان النجاة الخيرية قفزت نحو العمل الخيري الاستراتيجي الذي يحقق مردوده مستقبلا للشعوب الفقيرة.

واعتبر د.الوندة أن رؤية القيادة العليا للكويت نحو العمل الانساني والتنموي تجاه البلاد الفقيرة هي أهم ما يتميز به وطننا الكريم، ونحن كمؤسسات خيرية نعمل وفق هذه الرؤية، مع كل مؤسسات المجتمع الكويتي، وعلى العكس سنسعى الى الحفاظ على مكتسبات الكويت الانسانية بتقديم المزيد من النجاحات في العمل الخيري في الداخل والخارج، موضحا أن ما تقوم به النجاة الخيرية من عمل تنموي واغاثي وتعليمي هو عمل خيري شامل، ففي مجال تقديم المساعدات للمحتاجين تنشط لجان الزكاة التابعة للجمعية والمنتشرة بمناطق مختلفة في الكويت بتقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والأيتام والعجزة والضعفاء، وتقديم الدواء والعلاج المجاني، واقامة المخيمات الطبية بواسطة العيادات المتنقلة.

وختم د.الوندة ان الجمعية تقوم على المستوى الخارجي بتنفيذ مشاريع الإغاثة للمنكوبين، وتنفيذ المشاريع المتمثلة في بناء المساجد وحفر الآبار وبناء دور الأيتام والمراكز الطبية والمراكز الاسلامية وكفالة الدعاة وكفالة ورعاية طلبة العلم، متمنيا ان يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة العمل الخيري والانساني الذي هو بمنزلة سور واق للبلاد والعباد.