أعلنت شركة «العفاسي للعطور» عن رعايتها لمعرض الخريف للعطور، والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف في الفترة من 25 اكتوبر حتى 4 نوفمبر الجاري في الصالة رقم 5، 6، و8 إضافة الى القاعة الخارجية 7B، وبمشاركة نحو 300 جهة تمثل نخبة متخصصة من شركات محلية وعالمية لوكلاء العطور والطيب من الماركات العالمية في الكويت والمنطقة، وليتنافسوا فيما بينهم لتقديم أرقى نفائس الطيب والعطور والبخور.

وتقف شركة العفاسي للعطور بنجاح في مقدمة الشركات الراعية للحدث اذ يقول مديرها العام عبدالعزيز آل بن على: ان «العفاسي للعطور» تحرص على المشاركة بهذه المعارض للاستفادة من زخمها، وليتسنى عرض منتجاتنا وتقديم جديد عروضنا لعملائنا من درر العطور، مشيرا الى ان نجاحنا يكمن في جودة منتجاتنا مما ساهم في توسعنا وسرعة انتشارنا محليا وإقليميا سعيا نحو الى العالمية، وتوجنا ذلك بآخر افتتاح رسمي لأحدث فروع الشركة بالري «سيفكو» حيث بات الفرع جاهزا لاستقبال زبائننا الكرام وتوفير كافة الخدمات لهم بأسعار تنافسية.

واشار مدير عام الشركة عبدالعزيز آل بن علي الى ان «العفاسي للعطور» تتميز بمراعاة تطبيق أعلى المعايير عند اختيار او طرح اي منتج، شاملا كل ما يتعلق بالمنتج ابتداء من نوعية البخاخ ومرورا بالعبوة الزجاجة والعلبة الخاصة به وانتهاء بتغليف العطر بأرقى المواد لمنح العطر القيمة العالمية التي يستحقها، كما تحرص عطورات العفاسي على نوعية المواد المستخدمة في تركيب العطور لتكون مواد غير ضارة بجسم الانسان عامة وبالجلد بشكل خاص.

وعن جديده الذي يقدمه في المعرض، قال آل بن علي ان «العفاسي للعطور» توفر تشكيلة رائعة وعديدة من أنواع العطور والبخور والمعمول والخلطات والتي تشمل عطر ليذر عود، وريمان، ومياس، وروز بلاك، ومزن، لين، وسدن، إضافة الى مجموعة عطور أماسي وهي كالتالي عطر ريفال، كارمن، عطر اليت، ميرال، لازورد وعطر تالين.

كما تعرض الشركة عطرها المميز جدا «خلطة مشاري» وهو عطر فاخر تفوح رائحته من مستخدمه باستمرار، إضافة الى تشكيلة فاخرة من المعمول بنات الريح، ومعمول الشيوخ، والديوانية، إضافة الى معمول«العفاسي» الشهير وغيره بانتظار عملائنا الكرام.

ودعا آل بن علي الجمهور الكريم الى زيارة جناح «العفاسي للعطور» في الصالتين 6 و8 للاطلاع على آخر ما استجد من عطور وخلطات الطيب وغيرها من المنتجات الجديدة، حيث الخصومات والعروض الخاصة بانتظار زبائننا الكرام وبأسعار تنافسية.