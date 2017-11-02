استضافت شركة الملا ACURA محاضرة الرعاية التلطيفية لجمعية سوروبتمست «النسوة المتفائلات» الكويتية المختصة بقضايا المرأة، وذلك حرصا من شركة الملا ACURA على المساهمة بشكل فعلي في دعم الجمعيات غير الهادفة للربحية والتي تسعى بدورها نحو تنمية المجتمع، من خلال 27 عضوة من نساء الكويت التزمت كل منهن بتسخير طاقاتهن ووقتهن لبناء مستقبل افضل للنساء والأطفال في البلاد.

وفي المحاضرة التي استضافتها الملا ACURA تحت عنوان «نهاية الحياة»، ناقشت السيدات سبل المساعدة وبث روح الأمل في الحالات المرضية المستعصية التي يصل فيها المريض إلى مرحلة «لا علاج»، فيما شارك في هذه المحاضرة متحدثان من جمعية بيت عبدالله وجمعية باش ومؤسسة سند اللبنانية.

وتوجهت مؤسس نادي سوروبتمست الكويت د.ستيسي الغواص بالشكر لشركة الملا ACURA على ترحيبهم وتوفير المكان المناسب لاجتماعهم وعقد المحاضرة، في ظل دعم شركة الملا ACURA للعديد من القضايا التي تعتبرها جزءا أساسيا من مسؤوليتها الاجتماعية مثل التمكين الاقتصادي والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والصحة وانهاء العنف نحو النساء.

وخلال المحاضرة، تم الحديث عن أهمية الرعاية التلطيفية وهي التي تحث من لا علاج له بالتفكير في العيش وليس الموت، وأن نشجع الذين يعانون من السرطان وغيرها من الأمراض الخبيثة للعيش كل يوم في الطريقة التي يريدونها والتمتع بوقتهم، حتى وهم في المستشفى، من خلال الجلوس في الحديقة، ومشاهدة التلفزيون، والقيام بهواياتهم، أو التجمع العائلي في الرعاية النهارية. وتم الحديث خلال المحاضرة عن بعض التجارب الحياتية الشخصية واللحظات التي مرت بها بعض السيدات مع إحدى أفراد العائلة.

وتحرص شركة الملا ACURA دائما على دعم الجمعيات غير الهادفة للربحية وكذلك الطاقات الشبابية الكويتية وتشجيعهم، انطلاقا من رسالة الملا ACURA التي تؤمن بأهمية دعم المجتمع، فقد سبق أن نظمت الشركة يوما مفتوحا لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك حملة خاصة لمكافحة سرطان الثدي، كما شجعت المواهب الفنية الكويتية في وقت سابق عبر إقامة معرض لهم في مركز الملا ACURA لعرض لوحاتهم الفنية، كما سبق أن فتحت أبوابها لمصممي العبايات لعرض تصاميمهم في مركز الملا ACURA، وهي تفتح أبوابها دوما للمواهب وللمجتمع الكويتي.