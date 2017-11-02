كرمت مجموعة جوائز هوت غراندور العالمية أنطوان فلوطي، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتي الكويت يوم 27 أكتوبر، في واحدة من أكثر الأحداث المبهرة لهذا العام للفنادق والمنتجعات الفاخرة! حفل توزيع الجوائز السنوي يعقد في موقع مختلف كل عام ـ هذا العام في تايلند، حيث تم الكشف عن منتجع سبا أكواتونيك الفائز بـ «أفضل منتجع صحي في الكويت» و«أفضل تصميم في الكويت» 2017 لحصوله على أكثر عدد من الأصواط من قبل الضيوف المحليين والمسافرين.

وتعتبر جوائز هوت غراندور العالمية مبادرة مرموقة على مستوى العالم تبني سمعتها من خلال مكافأة تجارب الفنادق والمنتجعات النادرة والمتميزة، ويعتبر الحصول عليها من أعلى درجات الإنجاز للمنتجعات على مستوى العالم.

ويعد منتجع سبا أكواتونيك الكويت تجربة استثنائية وفريدة من نوعها في جودتها وأصالتها مما يميزه عن الآخرين.



يعد مسبح الأكواتونيك الداخلي الأكبر في العالم بمساحة 650 مترا مربعا، كما يضم المنتجع 17 غرفة علاجية ذات مساحة واسعة في جو مريح مع إضاءة ناعمة، كما يضم مسبح الأكواتونيك الفريد من نوعه الذي يخلق جوا من الهدوء والراحة والسكينة، ويعد للزائرين بتجربة لا مثيل له! المنتجع لديه طابع شخصي يساعد الزبائن على اكتشاف تشكيلة مذهلة من العلاجات الفاخرة باستخدام أفضل العلامات التجارية الراقية من جميع أنحاء العالم، مما يجعل المنتجع جديرا بالجوائز!