تقوم شركة الفنادق الكويتية، الشركة الأم لسفير فنادق ومنتجعات وشركة التطوير العقاري «تطوير الحياة» بالعمل نحو التوقيع على اتفاقية إدارة فندق جديد، حيث تخطط شركة تطوير الحياة لبناء أطول فندق خارج مدينة الكويت والمقرر افتتاحه عام 2020.

ويتكون الفندق الجديد من 220 غرفة على الأقل، ويقع في منطقة أبو حليفة على طول الخط الساحلي جنوب الفنطاس، والمطل على الخليج العربي.

ان فنادق ومنتجعات سفير حريصة على الإعلان عن هذا التعاون مع شركة تطوير الحياة، حيث تعمل على تعزيز مكانتها كمشغل فندقي على المستوى الوطني والإقليمي.

وبهذا الخصوص التقى الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فنادق ومنتجعات سفير باتريك دي غروت مع رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير الحياة» راجح العجمي لمناقشة المشروع الجديد ولإيجاد افضل الحلول العصرية لتطوير هذا الصرح الفندقي الجديد.

ويقوم المشروع الجديد على مساحة 4771 مترا مربعا، والتي ستشمل إضافة إلى الفندق مطاعم، قاعة كبيرة متعددة الأغراض، وقاعات اجتماعات، ومساحات تجارية وربما مكاتب أو محلات تجارية أيضا.

وسيعمل فريق التطوير التابع لسفير بشكل وثيق مع مستشار التصميم المعين من قبل الشركة من أجل تحديد أفضل مزيج للخدمات وأدق التفاصيل للمشروع الجديد.

وقال دي غروت: «في الاجتماعات الأخيرة مع راجح العجمي وشقيقه تركي العجمي، كنا قادرين على العمل نحو الاتفاق ليس فقط على الشروط التجارية للمشروع الفندقي الجديد، ولكن الأهم من ذلك أيضا على كيفية العمل معا بشكل أفضل كشركاء تجاريين في هذا المشروع، إنها فرصة عظيمة لتبادل الخبرات التشغيلية والتنموية فيما يتعلق بالفندق في هذه المرحلة المبكرة من تطوير المشروع».

وأضاف دي غروت والذي انضم مؤخرا إلى فريق الإدارة لتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الشركة عن إعجابه بهذه الفرصة «إن تعاوننا مع شركة (تطوير الحياة) سيسمح لنا بإدخال أحد هذه المفاهيم إلى سوق الكويت في السنوات المقبلة، وان الخروج بمزيج المنتجات الصحيح سيكون أمرا حاسما لنجاح هذا المشروع في المستقبل».