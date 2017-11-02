ترفع «شومارت»، علامة الأحذية والإكسسوارات الرائدة في المنطقة، من مستوى المنافسة عبر تقديم صيحات جديدة هذا الموسم مع تشكيلات «Design Matters» و«Earthed» و«Nocturne» و«Infusion» للسيدات والرجال والأطفال، والتي توفر تشكيلة واسعة تشتمل على تصاميم مميزة تلائم كافة الأذواق والميزانيات، ابتداء من الأحذية الشتوية والأحذية الأنيقة بالكعب العالي.



وتضم تشكيلة «Design Matters» مجموعة تصاميم تخطف الأبصار وتتميز بدرجات الألوان الشتوية والأشكال المبتكرة التي تلقى رواجا كبيرا.



وسواء كنت تفضلين الأحذية المسطحة العصرية ذات اللون المعدني المصنوعة من الساتان، والتي تجمع بين الأناقة والراحة، أو الأحذية المسطحة المصممة من جلد السويد الناعم والمزينة بحبات اللؤلؤ، فإن كل تصميم منها يتميز بإطلالته الفريدة التي تأسر الأنظار.

وتكشف تشكيلة «Earthed» ذات التصاميم الجديدة والمبتكرة عن جوهر الصيحات العالمية في الأحذية الشتوية، والتي تستخدم درجات ألوان الباستيل في القسم العلوي من الحذاء لتكمل خزانة ملابسك المتنوعة سواء أردت ارتداء الفساتين التي تفيض بالأنوثة أو البناطيل المريحة بما يجعل منها قطعا فريدة من نوعها وتتماشى مع خطوط الموضة لهذا الموسم.

اختالي كملكة الموضة مع تشكيلة «Nocturne» التي تجمع في تصاميمها بين الأزياء العصرية والأناقة اللافتة، مع مجموعة رائعة من أحذية الجلد اللامع وأحذية «السويد» بالكعب العالي. وتألقي مع تصاميم لا غنى عنها للسيدة العصرية التي تعشق الأناقة لتكوني محط أنظار الجميع.

وأخيرا، تأتي تشكيلة «infusion» التي تتميز بعدد من التصاميم الراقية بما يتيح لك السير بكل ثقة خلال موسم الموضة، حيث تجتمع الراحة مع الأناقة معا لتتألقي مع تصاميم مختلفة من أحذية الكعب العالي والمسطحة.

أما بالنسبة لإكسسوارات هذا الموسم فهي تنبض بالحيوية العصرية، حيث تضفي طبعات الحيوانات وقطع الميتالك الفضية إطلالة مثيرة تلائم المناسبات الخاصة مع زخارف إضافية، أما التصاميم المخططة باللونين الأبيض والأسود فهي توفر إطلالات تلائم الحياة اليومية والتي يتوجب على كل سيدة اقتناؤها. في حين توفر حقائب اليد ذات التصاميم المربعة وحقائب اليد القماشية وحقائب الكتف وحقائب الظهر مساحات كبيرة لتضعي فيها جميع احتياجاتك الضرورية.

وتضيف تشكيلة «Design Matters» للرجال لمسات عصرية إلى ملابس الشتاء، حيث تتميز بمجموعة من درجات الألوان الباردة التي تتألق في درجات اللون الفضي المعدني والأزرق ودرجات الأخضر الصخري لتتفوق على الخيارات النمطية للألوان وتقدم رؤية مبتكرة في موضة الألوان.

فيما تتميز تشكيلة «Earthed» بالألوان الترابية الأرضية المحايدة والداكنة الغنية لتنسجم مع ألوان أوراق الخريف المتساقطة.

وتتفرد تشكيلة «Nocturne» بتصاميمها وألوانها المذهلة التي تعكس روح المغامرة. وتضفي التشكيلة إطلالات رسمية أكثر أناقة عبر تصميمات متباينة من الخامات المختلفة ومزيج لا يضاهى من الألوان.

وتشتمل المجموعة أيضا على إكسسوارات ذات أنماط ستترك بصمتها في عالم التصميم، بما في ذلك حقائب الظهر القماشية مع أشرطة جلدية أضفت عليها مظهرا عصريا بامتياز.

تقدم تشكيلة الخريف والشتاء من منتجات شومارت تشكيلة واسعة ومميزة من الأحذية والاكسسوارات للسيدات والرجال والأطفال، تفضلوا بزيارة شو مارت في أي من متاجر سنتربوينت في الري، الأفنيوز، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبيخات، مدينة الكويت، خيطان وحولي.