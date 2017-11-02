وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع «ويت كو White Co» للزهور والشوكولاتة الذي يقع في برج التجارية ـ الميزانين 2 لتقديم 20% خصما حصريا لجميع عملاء بطاقة «نخبة التجارية».

ويعتبر «ويت كو» متجرا ناجحا صغيرا للزهور والشوكولاتة، وهو متميز بتصاميمه ولمساته الخاصة على جميع معروضاته المختلفة، كما يوفر أصنافا متنوعة من نكهات الشوكولاتة، ومزيج باقات رائعة من الزهور والشوكولاتة مقدمة بطريقة ابداعية لتناسب جميع المناسبات.

جدير بالذكر أن بطاقة «نخبة التجارية» خدمة مميزة تم ابتكارها من قبل الشركة التجارية العقارية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق Al Tijaria Elite المتوافر على متجر الأندرويد ومتجر آبل وذلك لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.