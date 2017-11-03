شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في احتفالية يوم الأمم المتحدة التي اقيمت في بيت الأمم المتحدة، تأكيدا على التزام البنك بدعم العمل الإنساني بما يتماشى مع استراتيجية ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويجسد مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني.

وتعكس مشاركة «بيتك» بالفعالية التي أقيمت تحت رعاية النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تحت شعار «تفعيل الشراكات لتنمية مستدامة»، ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وجهود التعاون والتنسيق مع المنظمات التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وشهدت الاحتفالية حضور ممثل وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الدولية وشركاء الأمم المتحدة من الكويت من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنفع العام، وممثلي السلك الديبلوماسي وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وجرى خلال الاحتفالية استعراض مساهمات الكويت ودورها القيادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن مبادرات العمل الإنساني، وجهود العمل الإغاثي، والتعاون في العمل الإنمائي الدولي، بالإضافة إلى الأنشطة التنموية للأمم المتحدة.

ويحرص «بيتك» على دعم العمل الإنساني ومبادرات التنسيق والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بما يحقق المنفعة العامة، حيث دعم «بيتك» برنامج الأمم المتحدة لطلاب الثانوي الذين شاركوا في مجموعة من المفوضيات العامة لمجموعة من الدول، كما بحث وفد من «بيتك» مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، سبل التعاون في مجال المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق في المجتمعات النامية.

ويسعى «بيتك» دائما الى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للاجئين والمنكوبين من خلال دعم بيت الزكاة وجمعية الهلال الأحمر.

ويتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة كل سنة في 24 أكتوبر منذ عام 1948.