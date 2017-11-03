أعلنت شركة «عطورات العبدالمحسن» الراعي البلاتيني لمعرض العطور الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف في الصالة 5 و6 و8، والقاعة الخارجية 7B، مشاركتها مع حشد من الشركات العارضة تجاوزت 300 جهة ما بين راع ومشارك من شركات العطور المحلية والإقليمية من ممثلي وكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

وقال المدير العام خالد العبدالمحسن: إن شركته التي تتمتع بخبرة تجاوزت 63 عاما، استطاعت بفضل خبرتها وجودة منتجاتها ان تفرض نفسها على الساحة وان تحوز على رضا عملائها وتكسب ثقتهم ما مكنها من الانتشار والتوسع في الكويت وخارجها، وتفخر بما تقدمه من عطورات فاخرة تناسب وتلائم جميع الأذواق من عملائها، حيث تطرح تشكيلة من منتجاتها لهذا الموسم تشمل عطورات شرقية وغربية وفرنسية، إضافة الى الخلطات وتشكيلة من أجود أنواع الطيب والبخور التي تلائم مختلف الأذواق والفصول.

وأشار العبدالمحسن إلى أن منتجاتنا المتميزة بلغت من 150 صنفا من نفائس الطيب والعطور الشرقية والفرنسية والخلطات، إضافة إلى منتجات أخرى من أجود أنواع البخور، حيث تطرح الشركة بهذا الموسم في هذا المعرض تشكيلة عريضة مميزة لتحتل الصدارة بين المراكز الأولى في سوق البخور والعطور، ولتحجز لها مكانا بين إحدى أسرع شركات الطيب والعطور نموا في المنطقة.

وأوضح العبدالمحسن أن الشركة تطرح تشكيلة من عطورنا المميزة والمشهورة مثل عطري تليد وعطر عروب اللذين يشهدان إقبالا واسعا، مشيرا إلى أن عطورنا تمتاز بتركيزها العالي الجودة وبأسعارها التنافسية، حيث إن سياسة الشركة تعتمد على ثبات أسعارنا منذ عقدين، كما نوفر أيضا مختلف أصناف البخور والمعمول، ودهن العود والورد المتميز بجودة الصنف وكثافة الطيب فيه، حيث نحرص على توفير أجود أنواع البخور من العود الأصلي المسقي بالزيوت العطرية الفاخرة.

واختتم حديثه داعيا جمهور ذواقة العطور إلى اغتنام الفرصة وزيارة جناح «عطورات العبدالمحسن» بأرض المعارض في الصالة 5 و6، للاطلاع على أحدث منتجاتنا من العطور والبخور حيث العروض من منتجات العطور المتميزة بتركيز وجودة عالية وبأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.