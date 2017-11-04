تشهد اليوم السبت صالات معرض الكويت الدولي بمشرف اقبالا لافتا من قبل جمهور الزوار من رواد المعارض حيث تحفل قاعاته رقم 8-7B-6-5 بحركة نشطة في مجال التسوق قبل انتهاء الساعات الأخيرة لاختتام انشطة اكبر معارضها على مستوى الشرق الأوسط على الإطلاق خلال عام 2017 ومنها، معارض «العطور» و«الساعات» والتي تنظمها الشركة حاليا على أرض المعارض الدولية بمشرف، بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من مؤسسات وشركات وكلاء لماركات عالمية للعطور والبخور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل والساعات واكسسواراتها.

وتحظى هذه المعارض المتخصصة مثل معرض العطور والساعات بشهرة كبيرة تجاوزت المحلية إلى الإقليمية كمعارض متخصصة في العطور والطيب والساعات، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في كلا المعرضين 300 جهة عارضة ما بين راع ومشارك ممثلين لرعاة ووكلاء محليين وإقليميين ودوليين، حيث بلغت المشاركات في معرض العطور في هذه الدورة ذروتها بشكل ملحوظ مما دفع الشركة للموسم الثاني خلال 2017 الى تخصيص الصالة 6 بالكامل فقط لرعاة معرض العطور وذلك ضمن استراتيجية جديدة لإدارة المبيعات والتسويق في تطوير سياسة الحجوزات مستقبلا، الأمر الذي يعكس الإقبال الكبير على هذه المعارض التي تعد من أقدم واهم المعارض التي دأبت الشركة على ترتيبها وإقامتها بل وأكثرها جماهيرية في الكويت والمنطقة.

الجزيرة للعطور

أكد مدير عام شركة الجزيرة للعطور محمد الهاشمي ان مشاركته هذه تأتي وسط نخبة مميزة من شركات العطور والطيب ووكلاء الماركات العالمية محليا وإقليميا، لافتا إلى أن شركته تتمتع بخبرة 20 عاما في السوق المحلي استطاعت بفضل خبرتها وجودة منتجاتها أن تحوز رضا عملائها ومن ثم كسب ثقتهم مما مكنها من التوسع عبر دول الخليج وبات لدينا فروع في كل من قطر والإمارات والسعودية وعمان والبحرين، واختتم الهاشمي حديثه بدعوة الجمهور لزيارة جناح الجزيرة للعطور حيث نطرح عطورا خاصة لهذا المعرض من منتجاتنا الراقية اضافة الى منتجات شركة مونتال الفرنسية التي نحن وكلائها بالكويت، ويوجد عروض خاصة وهدايا بانتظارهم.

أطياب السعيد

وصف عبدالعزيز السعيد مدير عام شركة اطياب السعيد رعايته لهذا المعرض المتخصص بانها إحدى وسائل الترويج لمنتجاتنا من الطيب والعطورات الشرقية والغربية، لافتا الى ان شركته تتميز بدقة اختياراتها كما تحرص على أن تكون نوعية المواد المستخدمة في تركيب العطور مواد آمنة طبيا غير ضارة بجسم الإنسان وببشرته، واشار السعيد الى ان شركته اقامت مصنعا في الهند لتقطير دهن العود وتنظيف البخور، وعن جديده في المعرض قال نطرح مجموعة من أفضل عطوراتنا الرجالية والنسائية لتشكل مجموعة نسائية تليق بالمرأة وبجميع مناسباتها الخاصة وأخرى تليق بالرجل العربي والخليجي.

سراي

ومن جانبها أكدت ميساء حمدان المدير العام لشركة سراي للعطور أن الشركة تحرص كل الحرص على التواجد بشكل دائم في معرض العطور الذي يعتبر إحدى الواجهات الأساسية لعرض كل منتجاتنا من خلال عروضنا لزوار المعرض، مشيرة الى استمرار احتفالات سراي بمرور سنوات من النجاح والتألق وبمواصلة مشوارنا بمشاركة جمهورنا بأرض المعارض وبفضل جودة منتجاتنا وبثقة عملائنا وولائهم لنا بما نقدمه من العطور والبخور والدهون زاد حجم انشطتنا وتوسعنا في فروع الشركة بحيث باتت موزعة في كل أنحاء البلاد. ولفتت حمدان الى أن شركة سراي تراعي دائما استخدام المواد الآمنة ضمن تطبيق أعلى المواصفات القياسية والمعايير العالية في جميع منتجاتها التي تخضع للرقابة الداخلية من قبل الإدارة العليا في الشركة في جميع معاملها، وعن جديد سراي قالت حمدان ان الشركة تطرح عطورها «جلامور» «هيبة ملك» «بخور سوبر موري» «معمول حبايب، سراي، كمبودي، سراي VIP»، لافتة الى ان تشكيلة من عطورنا تلقى قبولا واسعا في الأسواق من ناحية المبيعات، كما تتوافر صناديق الهدايا بأفكارها التي نتميز بها بشكل منفرد.

واختتمت حديثها مذكرة زوار المعرض الكرام لاغتنام الفرصة وزيارة أجنحة سراي، حيث الأسعار التنافسية بانتظارهم.

«عبدالصمد القرشي»

واصلت شركة عبدالصمد القرشي «سادة العطر الملكي» رحلة التألق بين جنبات معرض «الخريف للعطور والساعات».

وفي هذا السياق قال د.بهجت اليوسفي: جاءت مشاركة «عبدالصمد القرشي» في المعرض امتدادا لمشاركاتها السابقة، والتي حققت نجاحا منقطع النظير، بعد أن أصبحت من أهم الشركات في مجال العطور في الشرق الأوسط.

وتطرح الشركة في جناحها بالمعرض العديد من المنتجات الجديدة والحصرية التي تم تصميمها خصيصا لعملائها وعلى أعلى مستوى من الرقي والإبداع، الأمر الذي جعل الإقبال كبيرا عليها جدا نظرا لجودتها وتميزها وتفردها وتلبيتها أصحاب الأذواق الرفيعة.

ويمثل التواجد المستمر لـ «عبدالصمد القرشي» في معرض الخريف للعطور، لتلبية رغبات عملائها الذين ظلوا ينتظرون وجودها في المعرض لاقتناء عطورها، خاصة أنها تعرض خلطات خاصة وفريدة في المعرض، التي شهدت توافدا كبيرا من زوار المعرض واعجابا بالمنتجات الجديدة مع إعجابهم المسبق بمنتجات عبدالصمد القرشي المعروفة بأصالتها وتاريخها العريق. وكان اللافت في مشاركة «عبدالصمد القرشي» في معرض هذا العام، وجود شقيقاتها «عود ميلانو وكلاكاس».

وقدمت «عود ميلانو» المتخصصة في عالم الجمال ومستحضرات التجميل، أحدث منتجاتها في هذا المجال، والتي وجدت تجاوبا كبيرا من الجنس اللطيف، بعد أن لبت أذواقهن.

أما «كلاكاس» فقد قدمت أيضا أرقى العطور المناسبة وأفخم الجلديات الراقية والأنيقة للباحثين عن التفرد والتميز.

واختتم حديثه، داعياً زوار المعرض لاغتنام الفرصة أجنحة عبدالصمد القرشي.

«أمل الكويت العالمية»

شدد المدير العام مكي حميد حسين القلاف على حرص شركة امل الكويت العالمية على رعاية معارض العطور التي تعد وسيلة لترويج أحدث وأرقى ما توصلنا له من خلطات العطور الشرقية والبخور كما ان التنافس يدفعنا لتقديم الأفضل للمستهلك.

وتطرح الشركة في هذا المعرض المباخر الخشبية والفخارية الفاخرة بالشكل المخروطي العملي المتعدد الفتحات وذلك للاستفادة منه في تبخير الشعر والغترة، كما نطرح من انتاج مصانعنا «جل الاستحمام الجديد» بروائح جديدة ومميزة كالعود والورد، والمسك، واللافندر، والشاي الاخضر، كما نوفر المنتج المميز والمهم من عطر الشعر بعدة روائح عود فاطمة، ورد، مسك، خمرية وهو طبيعي وآمن 100% ويستخدم لكل الاعمار.

هذا بالإضافة الى توافر اصناف البخور البورمي العتيق الذي يجلب ويستخرج من اقصى واخطر الغابات القديمة، وكذلك يتوافر البخور الكمبودي النادر، في حين حافظت امل الكويت على منتجاتها الثابتة كالعود الفاخر، وعود الاحمر، وعود الشيوخ الخاص، وعود امل الكويت الخاص، وهناك عطور شرقية طبيعية من ارقى العطور التي تتناسب مع جميع الأذواق بالإضافة الى تشكيلة كبيرة من الصناديق الخشبية والجلدية المميزة التي تميزنا عن باقي الشركات.

خيال للعود والعطور

أكد يونس بن علي مدير عام «مؤسسة خيال للعود والعطور» التي تتمتع بخبرة تجاوزت 26 عاما، أن شركته تتميز بدقة اختياراتها للعطر ومراحل تصنيعه انتهاء بتسويقه، حيث تفخر بأحد أهم وأقدم فروعها بجمعية ضاحية صباح السالم في الكويت.

وعن جديده في المعرض، قال بن علي ان الشركة تقدم لعملائها مجموعة من أفضل عطوراتها لهذا الموسم، حيث تطرح مفاجأتها بهذا المعرض عطورها «فيروزات - سحر العرب - اسكندر - فلفيت عود»، إضافة الى توفر عطوراتها «رويال مسك» و«مخلط سيوفي» وعطر «سموك روز»، وعطر «دارك عود»، وعطر «كلاسيك» عنبر، وعطر «فاطمة» ودهن العود الفاخر، حيث لاقت هذه العطور جميعها استحسان وقبول زبائننا في المعرض وفي الأسواق المحلية. كما تتوافر مجموعة عطورات منها الفرنسية، وشدد يونس بن علي على توفر البخور «تراد السوبر»، «موري الهندي» و«سيوفي» وهي من الأكثر مبيعا ورواجا في المعرض، كما تتوافر أيضا عطورات المجاميع بأسعار تنافسية، إضافة إلى لوازم العطور من المباخر الجديدة من السيراميك الخاصة بالشعر، ومباخر سيراميك للملابس، إضافة الى الأطقم والصواني والصناديق الفاخرة لجميع المناسبات.

ستوديو ون شوت

قالت مديرة ستوديو «ون شوت» نجلاء موسى إن مشاركتها بهذا المعرض تأتي لثاني مرة حرصا منها على التواجد في مثل هذه الفعاليات لنقدم لجمهورنا الجديد في فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو بتقنية Full HD.

وعن جديدها، قالت: نقدم احدث فنون التصوير الفوتوغرافي والفيديو بتقنية عالية الجودة، اضافة الى التصميم الجرافيكي والطباعة والمونتاج وكل ما هو حديث في عالم التصوير الفوتوغرافي الرقمي، حيث نتخصص بتصوير حفلات الأفراح والتخرج والنجاح وحفلات استقبال المواليد وجميع المناسبات الأخرى.

بالإضافة إلى تخصصنا في تصوير الحفلات بواسطة كاميرا اوزمو 4K وتصوير كرين والتصوير الجوي بطائرة الفانتوم عن بعد، بالإضافة الى المونتاج الراقي مع المحافظة على الخصوصية للمعرس وألبومات الأفراح الخاصة بهم.

واختتمت حديثها بتذكير عملائها بعروضها المميزة على تصوير جميع المناسبات خلال فترة إقامة المعرض، داعية زوار المعرض لاغتنام وزيارة جناحهم بالصالة رقم 8.

أروما

ذكر بدر فهد الكحيلان مدير عام شركة «اروما بوتيك» انها تطرح عطور ستايلش وكوين روز وكرياشن جولد، إضافة الى الخمريات هناك عطر جاسمن ودهن العود والورد الطائفي والمسك والعنبر، كما تطرح تشكيلة جديدة من ١٢ عطر اروما كرياشن الجديدة كليا إضافة الى توافر العطر الذائع الصيت كرياشن١٠ وتدير اروما بوتيك فروع معارضها المميزة بتصاميمها الراقية لتبقى رائدة في انتشار منتجاتها بأكبر مراكز التسوق في الكويت والخليج ويتم تصدير منتجاتها الى نيويورك لنحتفل معا بتتويج افتتاح فرع اروما بوتيك العالمي في مدينة نيويورك مطلع ٢٠١٨.

المهلهل

ومن جهة أخرى، اكد مصمم العطور الكويتي مهلهل ابراهيم الياسين مدير عام شركة «عطورات المهلهل» ان شركته وهي تحتفل بمرور 18 عاما على تأسيسها، تفخر بما تقدمه ضمن قائمة عطورها المتميزة لتناسب اذواق الشعب الكويتي والخليجي بجميع فئاته حيث تمتاز بتقديم ارقى وأفخم العطور والطيب، اضافة الى اسعارها التنافسية. وعن جديده لهذا الموسم، قال مهلهل الياسين ان مؤسسته تطرح 9 منتجات جديدة تشمل عطورات من انتاج الشركة واخرى عطورات عربية شرقية مثل عطر عنبر، مسك، عود ليلى، مجموعة «أفنيوز كولكشن ٨، ٧، ٦، ٥»، عود شيخة وخمريات الشعر الجديدة إضافة الى توفر عطوراتنا السابقة مثل عود مسك، وSpecial Mix Oud، ورشا عود، ونانا عود، وغيرها حيث ستكون هناك مفاجآت بانتظار الجمهور الكريم، مشيرا الى ما طرحته الشركة من مجموعات العطور كصندوق الهدايا الفاخر والمتضمن 3 انواع من العطور بسعر عطرين، كما توفر ايضا اجود انواع العود الهندي والسيلاني والماليزي والارياني، اضافة الى بعض الأنواع من العود الطيب ودهن الورد الممتاز، وستكون مفاجأة المعرض منتجنا الجديد Winter Oud بأسعار تنافسية للجميع

فوتوجيت

قال مدير شركة «فوتوجيت» احمد المانع ان مشاركة ستوديو «فوتوجيت» في المعرض دوريا تأتي حرصا على التواجد في جميع الفعاليات ليقدم لجمهوره الجديد دائما في فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو بتقنية (Full HD) والتصاميم والغرافيك والطباعة والمونتاج وكل ماهو حديث في عالم التصوير الفوتوغرافي الرقمي «الديجيتال». شاملا حفلات الزفاف والتخرج وغيرها من المناسبات. واختتم مشيرا إلى ان «فوتوجيت» يقدم لعملائه في المعرض عروضا مميزة على تصوير حفلات الزفاف والتخرج والتصوير الداخلي خلال فترة اقامة المعرض، داعيا زوار معرض العطور الى زيارة جناحهم المميز بأرض المعارض.