عصرية، كلاسيكية ومتنوعة، هذه هي مجموعة ECCO SHAPE 2017 الجديدة التي قامت «إيكو» بطرحها لموسم خريف وشتاء 2017 لتتضمن تشكيلة مختارة من الأحذية المناسبة للعمل وكل يوم.

وتتسم مجموعة ECCO SHAPE 2017 الجديدة لموسم خريف وشتاء 2017 بلمساتها الاسكندنافية الجميلة التي تعكس فلسفة إيكو الأصيلة، أما الجزء العلوي للأحذية والمصنوع من الجلد الفاخر باللون البني الفاتح (camel) فهي تضفي على التشكيلة الجديدة رونقا مميزا وكلاسيكية تجعلها تلائم أي مناسبة، ومع دعمها لتكنولوجيا الراحة المتفوقة، يمكن ارتداء الحذاء من الأعلى أو الأسفل مما يجعله مثاليا لأي زي، دون أن ننسى تقنية الحقن المباشر المرن لمادة PU الممتصة للصدمات مباشرة في قالب الحذاء لضمان راحة القدم طوال اليوم، كل ذلك سيمنح مرتدي الحذاء مطلق الراحة والسهولة والخفة مع مجموعة ECCO SHAPE 2017 الجديدة المناسبة لكل يوم.

أما حذاء ECCO SHAPE 75 Pointy فهو مصمم للسيدة الأنيقة التي تبحث عن الشكل الكلاسيكي الذي يمتاز بالمتانة والعملانية في آن واحد. وبفضل الجلد الفاخر الطري والكعب العالي المريح، ستنعم المرأة بالراحة طوال اليوم، ناهيك عن التصميم الأنيق والعصري باللونين الأسود والفضي والحزام القابل للتعديل.

وبفضل ما تقدمه مجموعة ECCO SHAPE من خيارات وتصاميم متنوعة، فإن حذاء ECCO SHAPE M 15 يتسم بكعبه القصير لمزيد من الراحة بالإضافة إلى تصميمه العلوي الانسيابي وتفاصيل التخريم على أصابع القدم لإضافة خطوط واضحة من الأناقة ولمسة أنثوية تلائم اطلالة السيدة الكلاسيكية.

من ناحية أخرى، فإن حذاء ECCO SHAPE 55 Plateau يجمع بين الراحة اللامتناهية مع لمسات أنثوية ساحرة ليكون الحذاء الأمثل للخريف. وينفرد هذا التصميم بلونه الأحمر الأرجواني لإضفاء لمسة دافئة على مجموعة الموسم بينما تصميمه المرتفع الجميل لا يخلو من الجرأة والتميز، ومع بطانة قالب الحذاء المريح وتفاصيل التصميم الاستثنائية كالرقبة المرتفعة، الجلد الفاخر والكعب المكسو بالجلد بارتفاع 55 مم، فإن حذاءECCO SHAPE 55 Plateau خير تجسيد لجودة وصناعة إيكو العالية.

ويتسم حذاء ECCO SHAPE 55 Chalet Platform بتصميمه العصري والعملي، حيث أن تقنية Hydromax المتطورة والمستخدمة في صنع الحذاء تساهم في الحفاظ على طراوة الجلد ومنع جفافه. في حين يمنح الحذاء القدم تهوية مناسبة وحماية مثالية حتى أثناء هطول الأمطار بفضل طبقات الجلد المصنعة باتقان وبطانة النسيج المعزولة، إلى جانب تقنية الحقن المباشر المرن لمادة PU في قالب الحذاء، أما مقدمة الحذاء المطاطية فهي تساعد على ثبات القدم في الطقس البارد والجليدي، مما يجعل حذاءECCO SHAPE 55 Chalet Platform مثالي للمشي عند هطول المطر أو في المدينة.

أما حذاء ECCO SHAPE 55 الذي يمتاز بالمرونة والخفة والمتانة فهو يتماشى مع الحياة العملية للسيدة العصرية، إن جودة واتقان تصميم وصناعة الحذاء يعني أنه يضمن الراحة المطلقة طوال اليوم دون التنازل عن التصميم الجميل، أما الجزء العلوي للحذاء فهو مصنوع يدويا من الجلد للحفاظ على ليونته، بينما توفر تقنية الحقن المباشر المرن لمادة PU وقالب الحذاء اللين راحة وسلاسة في المشي.

يمكنك التعرف على تشكيلة «إيكو» الجديدة في فروع الأفنيوز، مارينا مول، مجمع المهلب، مجمع المثنى وبروميناد مول.