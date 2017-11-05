أعلن فندق هوليداي إن الكويت - السالمية عن تعيين طارق حنين، مدير إدارة المبيعات والتسويق، ومن منصبه هذا سيكون مسؤولا عن زيادة إيرادات الفندق من خلال تنفيذ استراتيجيات المبيعات والتسويق واستكشاف الفرص التجارية المتاحة من خلال اتباع نهج دقيق وعميق في دراسة السوق.

ويمتلك طارق خبرة تمتد على مدى 10 أعوام في مجال الضيافة، ومعرفة واسعة في مبيعات الغرف والمؤتمرات والتسويق في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اطلاعه على أفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال السياحة في مملكة السويد.

وقبل انضمامه إلى أسرة فندق هوليداي إن السالمية، عمل كمدير التسويق والاتصالات في مجموعة فنادق كارلسون ريزيدور في المملكة العربية السعودية، ومن بين الخبرات الأخرى عمل كمدير إدارة المبيعات والتسويق في «بارك إن باي راديسون - الخبر»، وكذلك مساعدا لمدير إدارة المبيعات في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الخبر والبحرين.

حصل على درجة بكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة اللبنانية في عام 2003، وبعد ذلك تابع دراسته وحصل على درجتي الماجستير في العلوم السياسية، القيادة والاستراتيجية من جامعة الحكمة عام 2005 والثانية في الدراسات السياحية من جامعة ميد سويدن عام 2017.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال المدير العام للفندق، منجد صالحه: نحن سعداء بانضمام طارق فهو إضافة ممتازة لفريق عمل الفندق لما يتمتع به من كفاءات عالية وخبرة واسعة خلال سنوات عمله في مجال الضيافة والفنادق، وأنا على ثقة من أن خبرته وجهوده بالتعاون مع باقي فريق العمل ستساعدنا في تحقيق استراتيجيات الفندق ومواصلة جهودنا المبذولة لاستمرارية التطور والتميز في مجال الضيافة بالكويت وسعينا الدائم للارتقاء نحو الأفضل.

بدوره، أعرب طارق عن مدى سعادته بالعودة إلى مجموعة فنادق انتيركونتينانتال، وخاصة في فندق ذي مكانة مميزة في مجال الضيافة في الكويت.