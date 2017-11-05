الساعة سويسرية الصنع وجميع تفاصيلها تحمل اللون الأسود

تعتبر مجموعة Tissot Chrono XL الخاصة بفريق NBA، مثلها مثل اللاعبين، تحدث بصمة جريئة في عالم الموضة، وذلك بفضل العلب الكبيرة لهذا النوع من ساعات اليد والتي يبلغ قطرها 45 مم، مما يتيح القراءة بوضوح تام، فهذه المجموعة المهداة إلى فرق NBA الست مليئة بمزايا تصميم جذابة، تشمل العقارب الواضحة والمينا الأسود الذي يجعل الشعار وألوان الفريق حرين ليضفي عليهما عشقا، أما خاصية الكونوغراف المفيدة فتضفي جاذبية رياضية.

لمسة ملساء: لم يتم إغفال أي تفاصيل مع ساعة Tissot Chrono XL، فاللمسة السوداء الملساء المطلية بتقنية PVD على العلبة والغرز الملونة على السوار الجلدي واللمسة النهائية ذات اللون الرملي التي تضفي مظهرا غير لامع تضمن ناتجا فائق العصرية.

لن يقدر أي مشجع رياضي على مقاومة هذا التكريم الأنيق لفريقه المفضل.

ومن مزايا ساعة Tissot Chrono XL، أنها سويسرية الصنع، مع حركة كرونوغراف من الكوارتز، والهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L، وهي مقاومة للماء حتى مستوى ضغط يصل إلى 10 بارات (100متر 330 قدم)، والسوار جلدي بإبزيم عادي من الفولاذ المقاوم للصدأ، وجميع التفاصيل تحمل اللون الأسود ومطلية بخاصية الترسب الفيزيائي للبخار «PVD»، وشعار NBA منقوش على ظهر العلبة، القطر: 45 مم.

وترمز علامة الزائد في الشعار إلى الجودة السويسرية والموثوقية التي أظهرتها Tissot منذ عام 1853. الساعات التي تباع في أكثر من 160 بلدا أصيلة، وفي متناول الجميع وتستخدم مواد خاصة، ووظائف متقدمة وتصميما دقيقا.

تتميز Tissot بشعارها القائل «الابتكار تقليدنا». وقد كان عيار العلامة التجارية العالي محط تقدير مرارا وتكرارا، فقد تم تعيين Tissot ساعة ضبط الوقت الرسمية والشريك الرسمي للعديد من الرياضات، بما فيها كرة السلة مع كل من بطولات NBA، وFIBA، وسباقات الدراجات الهوائية في كل من Tour de France وUCI World Cycling Championships، ورياضات السيارات مع MotoGPTM وبطولة FIM World Superbike Championship والرغبي من خلال بطولة الأمم الست التي تنظمها RBS، وOP14، ودوري أبطال أوروبا للرغبي وChallenge Cups، كما أنها ساعة ضبط الوقت الرسمية لبطولات المبارزة بالسيف، والهوكي على الجليد ودوري كرة القدم الأسترالية.