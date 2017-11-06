ختمت شركة Ooredoo في الشهر الماضي فعاليات ومسابقات الترياثلون الرياضية مع شريكها الاستراتيجي Flying Start Triathlon، حيث انطلقت الفعاليات في الجزيرة الخضراء بحفلة الباستا التي شارك فيها العديد من المطاعم الشهيرة لتوفير المشاركين بوجبات شهية بغاية تنشيط الرياضيين بالكاربوهايدرات والتي تمكن الرياضيين من مزاولة المسابقات بأفضل مستوى بدني.

أول فعالية رياضية كانت مستهدفة فئة صغار السن من 4 سنوات إلى 12 سنة، حيث شاركوا في أكبر حدث رياضي في سباق الأطفال الأول من نوع للدولثلن في الكويت بمنافسة آمنة وممتعة مكونة من سباق جري ودراجات هوائية.

القسم الثاني من Flying Start Triathlon هو الترياثلون الرئيسي للفئة العمرية 18 سنة وما فوق الذي تضمن العديد من الأنشطة منها سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض الجاري في الجزيرة الخضراء.

تعتبر رياضة الترياثلون من أكبر المسابقات في الشرق الأوسط وهدفها خلق ثقافة جديدة لرياضة الترياثلون بالنسبة للأخلاقيات بين المتسابقين والانضباط والروح الرياضية.

ويأتي هذا الحدث على مستوى دول الخليج وأغلب دول العالم مع 600 متسابق. وقد تم طرح فئتين جديدتين وهما فئة الأطفال وفئة المبتدئين بهدف إعطاء الفرصة لمشاركة أكبر.

وتم تكريم المشاركين والرابحين في خلال الحفل الختامي الذي أقيم بعد انتهاء الترياثلون وتوزيع جوائز قيمة لهم، وتم تكريم مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب، لشراكة الشركة الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon والتزامها بتقديم الدعم للشباب في مختلف مجالاتهم.

جدير بالذكر أن Ooredoo قامت بدعم ورعاية بطل الترياثلون العالمي الشاب عبدالعزيز الراشد، فور وصوله من بطولة Xterra Off-Roading في تاهيتي حيث حصد الميدالية الذهبية، ويعتبر الراشد أول كويتي وعربي يفوز في بطولة الترياثلون هذه، وأيضا قامت Ooredoo برعاية منتخب الكويت لكرة العلم Flag Football في كأس آسيا بالفلبين، ويعتبر منتخب الكويت هو المنتخب الوحيد المشارك في هذه البطولة على مستوى الخليج والوطن العربي.

في تصريح حول ذلك، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب التزام Ooredoo الكويت بدعم الشباب لتحقيق تطلعاتهم بمختلف هواياتهم، وأضاف أن دعم الشباب في مجال الرياضة هو من ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأضاف قائلا «أتمنى التوفيق للرياضيين المشاركين، ونحن في Ooredoo ملتزمون بدورنا في دعم الشباب في مختلف الأنشطة، لاسيما الهادفة منها لرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية».