أعلنت إدارة شركة سيفكو الرائدة في مجال الأسواق المركزية بالكويت بالشراكة مع شركة بروفجين المتخصصة في إقامة الأحداث الرياضية بالكويت رعايتها للفعاليات الرياضية، حيث أقيمت الأسبوع الماضي أولى الفعاليات الرياضية في الجزيرة الخضراء، واشتمل اليوم الأول على مسابقة للدراجات الهوائية ومسابقة الجري للأطفال والتي كان قد شارك فيها 100 طفل.

في حين اشتمل اليوم الثاني على السباحة والجري والدراجات الهوائية وقد شارك ما يقارب 600 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات.

وشاركت سيفكو 3 نوفمبر 2017 برعاية فعالية سباق سيريسن ضمن فعالية مهرجان باتيل فتنس، حيث يعتبر هذا السباق أول سباق 5 كم حواجز في الكويت، تم تصميم السباق ليكون متاحا لكل الأشخاص من جميع مستويات اللياقة البدنية.

كما شاركت سيفكو يوم 4 نوفمبر 2017 برعاية مهرجان باتل أوف ذا إيست 2017 وشمل كل فعاليات اللياقة من كأس فرق السوبر وألعاب الرياضيين وسباق السيريسن، الأمر الذي سيجعل عطلة نهاية الأسبوع عطلة مثيرة مليئة بالحماس والتحدي والتشويق، يقام هذا المهرجان في الكويت سنويا ويجذب الرياضيين من كل أنحاء الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وأوربا وأمريكا.

وستشارك سيفكو برعاية ماراثون بنك الخليج 642 المقام بتاريخ 18 نوفمبر 2017 الساعة 7 صباحا. والماراثون موجه إلى كل أفراد المجتمع من الرياضيين المتمرسين والمبتدئين وجميع أفراد العائلة وكل من لديه الشغف برياضة الجري.

ليس عليك سوى اختيار المسافة التي تناسبك من ضمن الفئات (5 كم، 10 كم، 21 كم، 42 كم) والاستمتاع بالجري حول معالم الكويت حيث سوف نقوم بالمرور من سوق المباركية والمسجد الكبير وشارع الخليج وسوق شرق وغيرها الكثير من المعالم الجميلة، كما ستشارك سيفكو برعاية سباق «غلف رن كارتينغ اندورنس ريس» والذي تم إطلاقه عام 2011 في الكويت لخلق جو من المنافسة المثيرة.

يعتبر سباق الكارت من أهم الركائز في عالم رياضة السيارات والمحركات. وقد استمر أول سباق كارت لمدة 26 ساعة وكان الأول من نوعه في المنطقة. بالإضافة إلى سباق الكارتينغ الحماسي، يتم تحويل المنطقة حول المسار إلى كرنفال قبل السباق، هناك العديد من الأنشطة والمحلات التجارية والمطاعم المحلية المتاحة للمشاركين والزوار من جميع الأعمار للاستمتاع خلال السباق.

في هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي لـ«سيفكو» نور فيصل القطامي: «نلتزم في سيفكو باستراتيجية المسؤولية المجتمعية وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات الاجتماعية التي تقوم على خدمة المجتمع الكويتي. إن هدفنا من المشاركة في رعاية الفعاليات والأنشطة الرياضية دعم الرياضيين والموهوبين من الشباب الكويتي وتشجيع فئة الشباب على المشاركة في مثل هذا النوع من الفعاليات التي تحمل في طياتها الأثر الفعال في بناء المجتمعات وتطويرها».