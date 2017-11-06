أعلن مركز سلطان عن تخفيض أسعاره على آلاف الأصناف في جميع مراكز الجملة من أجل تسهيل عملية التسوق بأسعار تنافسية مخفضة ودائمة لتوفير الوقت والمال على زبائنه.

وصرح الرئيس التنفيذي لمركز سلطان عبد السلام بدير أن TSC مراكز الجملة تتعهد بتوفير المال لزبائنها من خلال تقديم أقل الأسعار على جميع المنتجات وعلى مدار السنة مع المحافظة على الجودة والنوعية، وعليه لن يضطر زبائننا إلى انتظار العروض الأسبوعية للحصول على الخصومات لأن أسعارنا المخفضة ستكون مستمرة على مدار العام، ومع ذلك ستستمر العروض الأسبوعية والتي ستكون بمنزلة إضافة للزبائن كون جميع المنتجات ستقدم بأسعار تنافسية وعلى نحو مستمر.

وعليه، سيكون بوسع الزبائن التسوق في أي مركز من فروع الجملة في جميع أنحاء الكويت وهم على ثقة بأنهم سيحصلون على أقل الأسعار في السوق.

وكجزء من استراتيجيتنا الجديدة للتسعير والتزامنا تجاه زبائننا، سنقوم بالتدقيق على آلاف الأسعار في الأسواق يوميا بحيث يتمكن الزبائن من التوفير من خلال أسعارنا المخفضة والمستمرة، وفي حال وجد الزبون سعرا أقل في أي مكان آخر في السوق، فإن مراكز الجملة ستدفع الفرق للزبائن بكل سرور، كما يؤكد السيد بدير أن هذا هو التزامنا وهو ليس بعرض ترويجي بل التزام تجاه زبائننا بأن نقدم لهم أقل الأسعار كل يوم، على كل المنتجات وعلى مدار السنة.

ويضيف بدير قائلا «ان القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الشركة نحو أسعار أكثر تنافسية في كافة مراكز الجملة يعكس التزام الشركة على المدى الطويل تجاه زبائننا، فنحن نريد أن يكون لدى الزبائن ثقة تامة بأسعارنا، مما يمكنهم من التسوق في مكان واحد لجميع أفراد الأسرة».

تقع TSC مراكز الجملة في مناطق الشويخ والضجيج والمنقف والصليبية والجهراء.

قوموا بزيارة أي من فروع TSC مراكز الجملة للاستفادة من أفضل الأسعار على كل المنتجات وعلى مدار السنة، نضمن ذلك.