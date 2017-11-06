الجائزة تعزز مركز الشركة الريادي وقدرتها على إطلاق مطاعم جديدة وإدارتها بنجاح وثقة

حصدت شركة محمد حمود الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة، والتي تدير مجموعة كبيرة من الوكالات العالمية مثل ستاربكس، وذي تشيزكيك فاكتوري، وبي. إف. تشانغز وشيك شاك جائزة الشريك الأفضل لتمثيل العلامات التجارية عالميا في فئة المطاعم، وذلك في حفل توزيع جوائز أقيم مؤخرا في دبي ضمن فعاليات مؤتمر «الرواد في تمثيل العلامات التجارية الشهيرة في قطاع المطاعم العالمية - 2017».

وتعكس هذه الجائزة في التميز الأهمية الكبيرة التي توليها الشركة لتوطيد علاقات الشراكة البناءة مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، والتي تقوم الشايع بتمثيلها تجاريا في جميع أرجاء المنطقة، كما أنها تعزز من مركزها الريادي وقدرتها على إطلاق مطاعم جديدة وإدارتها بنجاح وثقة في الأسواق الجديدة، تدير الشايع حاليا عددا كبيرا من العلامات التجارية العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروسيا، وتركيا وأوروبا، وذلك ضمن مجموعة تشمل أكثر من 80 علامة تجارية في مختلف قطاعات الأغذية وتجارة التجزئة.

وعبر مايك وود، المدير التنفيذي لشركة Winsight LLC، عن رأيه قائلا: «لقد أثبت متلقو جوائز التميز في مؤتمر الرواد في تمثيل العلامات التجارية الشهيرة في قطاع المطاعم العالمية - 2017 تميزهم في إدارة وتمثيل العلامات التجارية العالمية في أسواقهم المختلفة».

وتعد الشايع واحدة من أفضل الشركات الرائدة في مجال التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروسيا، وتركيا وأوروبا، كما تعتبر أحد الأمثلة العظيمة التي تعكس المعنى الحقيقي لمفهوم الشراكة للتوسع عالميا، وبالتالي فهي تستحق لقب أفضل شريك».

وتكرم هذه الجائزة العلامات التجارية في المطاعم التي تتفوق في السوق العالمية عن طريق الابتكار، وخدمة المجتمع، والشراكة والتوسع، وتم اختيار الرابحين عن طريق لجنة تحكيم تتضمن كبار الخبراء في مجال المطاعم، بالإضافة إلى شركتي Technomic وWinsight، مع مستشار قانوني من المجلس الاستشاري لمؤتمر «الرواد في تمثيل العلامات التجارية الشهيرة في قطاع المطاعم».

هذا وعبر رئيس قسم الأغذية في الشايع، إيان تول، عن سعادته قائلا: «أن تكون صاحب امتياز ناجح فهذا يعتمد على ثلاثة عوامل وهي، بناء شراكات قوية، إيصال تجربة تماثل تماما العلامة التجارية، وأن تكون على معرفة جيدة بالسوق». وأضاف: «لقد نجحنا بفضل شراكاتنا القوية والمبنية على الثقة، والنزاهة والمنفعة المتبادلة.

نقوم بإيصال تجربة مميزة للزبائن كما يتوقعوها أينما كانوا، سواء في المنزل، أو في نيويورك أو في أي من بلدان الشرق الأوسط، ولنحقق ذلك النجاح، فإننا نعتمد بقدر كبير على تجربتنا المحلية، وقدرتنا على اختيار مواقع استراتيجية، وبنية تحتية معتمدة وفريق متمكن».