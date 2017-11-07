محاضرات تفاعلية وفحوصات مجانية ونصائح للوقاية من المرض وكيفية الكشف المبكر





استضاف بنك برقان، أحد أكبر المساهمين في تنمية المجتمع والرائد في دعم أسلوب الحياة الصحي، حملة وقائية سنوية تحت شعار «احمي نفسك.. افحصي نفسك» من أجل التوعية بسرطان الثدي، وتضمنت هذه الحملة ورشة عمل تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالعوامل الشائعة للمرض وسبل الوقاية وطرق الكشف المبكر وكيفية الفحص، إضافة إلى أهمية اتباع نظام غذائي متكامل، واعتماد نمط حياة نشيط للحفاظ على حياة صحية مثالية لدى الأفراد.

وفي إطار التصدي لأحد التحديات الصحية الأكثر ازديادا في الوقت الحالي، وتزامنا مع تزايد عدد حالات مرضى السرطان في جميع أنحاء البلاد، دعا بنك برقان عددا من الأطباء المعروفين للمشاركة في محاضرة تفاعلية تشمل أسئلة وإجابات، إضافة إلى إجراء فحوصات مجانية للموظفين مثل مستويات السكري وضغط الدم، واستفاد الموظفون من أحدث التوجيهات الطبية خلال المحاضرة حول كيفية اتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة والصحة بشكل عام، والتعامل مع العوامل المؤثرة على الصحة العقلية والنفسية والجسدية والحصول على حياة صحية متكاملة.

وتناولت اخصائية الجراحة العامة في مستشفى هادي د.هدى المنفوحي أسباب وأعراض سرطان الثدي، وطرق الكشف والفحص المتعددة، ووجهت سناء المرابط من مركز Wellness Center نصائح للموظفين حول أفضل أساليب التغذية، كما أكدت أهمية التركيز على القيام بالنشاط البدني يوميا.

واستعرض د.أحمد الشرقاوي استشاري الاضطرابات السلوكية والعصبية وأمراض النمو والتطور، من مركز Wellness Center الذي افتتح حديثا في مستشفى الهادي، آثار الحالة النفسية للأشخاص المصابين وكيفية التعامل مع هذه الحالات للتغلب عليها، مؤكدا أهمية الحفاظ على نظام صحي لتجنب الأمراض المتعلقة بالسرطان.

ويعتبر بنك برقان من أكبر المساهمين بالقضايا المجتمعية في الكويت، ويرسخ التزامه بتحسين حياة أفراد المجتمع في إطار مشروعه التوعوي، وذلك من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى التوعية بسرطان الثدي في اليوم العالمي منذ سنوات عديدة، بدءا بموظفيه.

وتجدر الإشارة إلى أن سرطان الثدي واحد من أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، ويحتل مرتبة عالية من حيث الإصابة به على مستوى الكويت. ويشدد بنك برقان على ضرورة الكشف المبكر إلى جانب إجراء اختبارات الفحص المنتظمة والفحص الذاتي البسيط في المنزل بهدف إنقاذ حياة الكثيرين.

وتم تأسيس بنك برقان، الذي يعد من أحدث وأنشط المصارف التجارية في الكويت وثاني اكبر بنك من حيث الأصول، في العام 1977. واستطاع أن يحتل موقعا رياديا في مجال التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الشركات بالإضافة إلى تمتعه بقاعدة واسعة من عملاء خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة.

ويمتلك بنك برقان حصة أكثرية في مصارف تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدعومة بأكبر شبكة فروع إقليمية. هذا، وقد طور البنك من أدائه بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتنويع مصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال.