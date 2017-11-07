حاصل على العديد من الشهادات في جراحة أمراض الذكورة والعقم والصحة الجنسية





كخطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لشريحة أكبر وأكثر تنوعا من المرضى، أعلن مستشفى دار الشفاء عن إضافة جديدة ومثمرة لفريق العمل في قسم المسالك البولية بالمستشفى وذلك بانضمام د.دليم الهاجري اختصاصي جراحة المسالك البولية والعقم وصاحب التخصص النادر والفريد من نوعه على مستوى القطاع الصحي في الكويت في علاج أمراض الذكورة والعقم.

وعن هذه الانضمامات قال المدير الطبي بمستشفى دار الشفاء د.مجدي النواوي: شهد مستشفى دار الشفاء مؤخرا عددا من الانضمامات المميزة لكادره الطبي تماشيا مع استراتيجية التوسع والريادة التي تنتهجها إدارة المستشفى، ومع كل انضمام جديد ومتميز للطاقم الطبي المحترف في مستشفى دار الشفاء نتطلع دوما لاستغلال هذه الخبرات لخدمة المرضى وتحقيق الهدف الأسمى للمستشفى بأن نقوم بتلبية كافة متطلبات المرضى في الكويت ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة في العلاج.

الجدير بالذكر أن د.دليم الهاجري حاصل على العديد من الشهادات والمؤهلات العلمية منها تخصص دقيق في جراحة أمراض الذكورة والعقم من المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود في الرياض، تخصص دقيق في أمراض الصحة الجنسية من مستشفى سانت سيمون في باريس، الزمالة السعودية في جراحة المسالك البولية، كما أنه أول جراح مسالك بولية معتمد في جراحات أمراض الذكورة والعقم والصحة الجنسية بالإضافة إلى كونه معتمدا في جراحات الميكروسكوب الدقيقة لحالات العقم وانعدام الحيوانات المنوية.

ويتضمن السجل المهني لـ د.دليم الهاجري تخصصات واسعة فيما يتعلق بأمراض العقم وضعف الإنجاب للرجل، أمراض الضعف الجنسي، جراحة تركيب الدعامات لحالات الضعف الجنسي، آلام الخصية وطرق علاجها، جراحة الميكروسكوب لدوالي الخصية وانعدام الحيوانات المنوية، أمراض العضو الذكري كالانحراف والتليف، كما يشتهر أيضا بعلاج أمراض البروستاتا والمسالك البولية، حالات حصوات الكلى والمناظير وأمراض صحة الرجل.

وعن انضمامه لفريق العمل بمستشفى دار الشفاء قال د.دليم الهاجري: يسعدني أن أكون قادرا على مساعدة المرضى في الكويت في مجال أمراض المسالك البولية وأمراض العقم والذكورة.

وأضاف: إن العمل داخل صرح طبي عريق كمستشفى دار الشفاء يعد مكسبا وإضافة ثرية لسجل خبراتي التي أتطلع لوضعها في خدمة المستشفى، حيث يقوم أبرز مقدمي الرعاية الصحية وأحدث التقنيات الطبية بتلبية كافة متطلبات المرضى في الكويت ومساعدتهم على تحقيق النتائج المرجوة في العلاج.