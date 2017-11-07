أعلنت مجموعة مطاعم ميس الغانم عن آخر عروضها وذلك بإطلاق قائمة تشكيلة جديدة مع مجموعة مختارة ومميزة من الأطباق الشهية واللذيذة، وذلك في صالات مطاعمها في الشرق والمهبولة مانحة زبائنها فرصة تجربة فريدة وجديدة.

يتضمن العرض قائمة من المقبلات والسلطات، بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية، حيث تحتوي على مجموعة من المقبلات الساخنة والباردة ومعدة على طريقة الشيف الخاصة بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية الشهية التي عمل طهاة ميس الغانم على اختيارها بعناية لتلائم جميع الأذواق، فمن النكهات الشهية التي تحتويها سلطة الخضار المشوية الممزوجة بمكونات مختلفة وبطعم لا يتكرر، وسلطة عدس مع الفجل والطماطم، وطبق دولمة بالشبت، بالإضافة إلى طبق حمص حلبي مع النعناع المفروم ومخلل الخيار.



أما من المقبلات الساخنة فتحتوي القائمة على حمص شاورما لحم مع الطماطم المشوية والبواز وقلاية كبدة غنم مع الفليفلة الخضراء والكركم والسمسم المحمص وكبة سمك مع اللوز وصلصة الطاجن الشهية.



أما قائمة الأطباق الرئيسية من قائمة تشكيلة جديدة، فتحتوي على طبق لحم غنم بالفلفل الأسود والمقدم مع الفليفلة وفطر المشروم مع صلصة الفلفل والأرز الأبيض وطبق طاووق بالزعتر الشهي والمحضر من قطع الدجاج المتبلة والمشوية على الفحم والمقدمة مع أرز أخضر وصلصة الميلانيس اللذيذة، وأيضا تحتوي القائمة على طبق المشويات الفريد كباب إيطاليانو بتوليفة غنية من المكونات المميزة كالأوريغانو المجفف وقطع الزيتون الأسود وجبنة الموزاريلا وصلصة الميلانيس الرائعة وأيضا طبق أقراص دجاج بالباذنجان والمعد من باذنجان بالبقصمات مع أقراص الدجاج الحار مع طبقة من صلصة الخشخاش والخبز المقلي ويقدم مع أرز بالشعيرية، بالإضافة إلى طبق برياني سيباس حيث فيليه سمك السيباس ببهارات ميس الغانم الخاصة مع أرز البرياني اللذيذ والمميز.

إلى جانب هذه المجموعة المميزة، يقدم ميس الغانم تحلية ولا ألذ من أجود الحلويات، حيث حلوى كريم بروليه مع راحة الحلقوم بالورد وحلوى فوندون لوتس بالشوكولاتة والآيس كريم.



ومجموعة مطاعم ميس الغانم الرائدة في مجال خدمات الضيافة وتقديم أجود المأكولات بقيمة تنافسية وطعم لا ينسى اعتادت على تقديم مجموعة من العروض المبتكرة من حين لآخر، حيث تأتي قائمة تشكيلة جديدة كجزء من مجموعة مفاجآت وعروض قادمة في صدد إطلاقها ضمن باقة كبيرة من الابتكارات التي يحرص على إعدادها فريق الطهاة المحترف، متمنين أن تنال رضا العملاء.

جدير بالذكر أن هذه التشكيلة تتوافر في صالات مطاعم ميس الغانم في الفرع الأول في الشرق «شارع الخليج العربي» وفي الفرع الثاني في المهبولة على الطريق الساحلي في مجمع سبونز، وغير متوافرة في خدمة السفري أو التوصيل.