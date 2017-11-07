الدبوس: نحاول تخفيف المعاناة القاسية عن الروهينغا





قال مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس ان «النجاة الخيرية» تسير حاليا حملة اغاثية لللاجئين من مسلمي بورما في بنغلاديش، بهدف تقديم الدعم والعون والإغاثة لهؤلاء النازحين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشقاء يعيشون ظروفا صعبة، ومعاناتهم قاسية ونحن نحاول تخفيف هذه المعاناة بتبرعات ودعم أهل الخير في الكويت.

وأوضح الدبوس في تصريح صحافي خلال تواجده بين مسلمي بورما اللاجئين في بنغلاديش ممثلا للنجاة مع مدير لجنة زكاة الرميثية سلمان العبيد، مؤكدا أن الجمعية قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في الداخل والخارج ودشنت هذه الرحلة جراء الظروف القاسية، ما أدى إلى نزوح اهلنا المسلمين الى بنغلاديش والذين وصل عددهم الى أكثر من 900 الف لاجئ وفق مصادر دولية عديدة.

وبين ان المساعدات التي تقدمها النجاة في هذه الرحلة توزيع 1000 سلة اطفال و2270 سلة غذائية و1000 حقيبة نظافة صحية، وقد قمنا بعدة زيارات إلى أماكن النازحين وتم توزيع المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإغاثية.

وأضاف: نظرا لأن النازحين يفتقدون أبسط مقومات الحياة ويعيشون ظروفا استثنائية صعبة للغاية لا يعلم مداها إلا الله نناشد أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة من أبناء الكويت الكرام أن تستمر فزعتهم لإغاثة أشقائهم من مسلمي بورما، انطلاقا من مبادئ التراحم والتآلف والتكافل الاجتماعي التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، لافتا الى انه يمكن التبرع عبر ارقام: 1800082 - 23922260 - 90028343 أوعن طريق زيارة المواقع الالكترونية للجمعية.