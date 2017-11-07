أعلن مدير إدارة الموارد المالية والتسويق في جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني أن عدد الأسر المتعففة التي استفادت من حملة «ابشروا بالخير» في تسديد إيجار السكن لمدة عام بلغ حتى الآن 1359 أسرة.

وقال الثويني: وصلنا نحو 13 ألف طلب فيما يخص الإيجارات، وحرصنا أن تكون الطلبات مستوفاة لكل المستندات والأوراق الثبوتية وقد قمنا بفحص هذه الطلبات بدقة، وبدأنا بالحالات الأكثر استحقاقا، وسوف نستمر في توزيع المبالغ المخصصة للإيجارات في حملة «ابشروا بالخير» حتى ننتهي منها بإذن الله تعالى.

وحول طريقة توزيع المساعدات على الأسر المستحقة أوضح الثويني: يتم تقديم المساعدة كل ثلاثة شهور بشيك باسم مالك العقار، وذلك لمدة عام.

وأضاف: لا يمكن أن تتخيلوا سعادة عائل الأسرة عندما يتم رفع عبء الإيجار من على كاهله، خاصة أن من بين الأسر التي قدمنا لها المساعدة أسراً تعولها امرأة وأخرى عائلها مريض ولا يستطيع العمل. وهذه الأسر كانت تعاني كل شهر في توفير إيجار المسكن، وبعضها تراكمت عليه إيجارات متأخرة وقد سعينا في تسديد هذه المتأخرات للأسر المستحقة، متقدما بالشكر للمحسنين وكل من تبرع لحملة «ابشروا بالخير» وبشرهم بالأجر والمثوبة من عند الله تعالى، ونقل لهم دعاء الأسر المستحقة.