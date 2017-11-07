الحساوي: فخورون جداً بالنمو السريع والشهرة الواسعة التي يحققها متجر سيرز في الكويت





أعلن سيرز الكويت الافتتاح الرسمي لثاني فرع له في البوليفارد مول في الكويت، وذلك خلال احتفال مميز تخلله عرض للأزياء حضره عدد من الصحافيين المحليين لاكتشاف آخر صيحة أزياء خريف وشتاء 2017.

وبالتزامن مع انطلاقة عروض دور الأزياء العالمية الشهيرة، فقد عرض سيرز أحدث خطوط وصيحات الموضة المخصصة لمجموعة خريف وشتاء 2017 الجديدة حيث تضمنت أشهر وأرقى الماركات العالمية. وقد استوحت مجموعة الموسم الجديدة ألوانها من لونين أساسيين، هما: الأحمر نظرا لكونه اللون الأكثر إشراقا ولفتا للأنظار واللون الأزرق الداكن الذي يضاهي أناقة وكلاسيكية اللون الأسود، وتعتبر الكشكشة صيحة الموسم، حيث تضيف حركة جميلة ومزيدا من التألق على أي قطعة ملابس أو اكسسوارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحساوي حسن الحساوي: «نحن فخورون جدا للنمو السريع والشهرة الواسعة التي يحققها متجر سيرز في الكويت، حيث أصبح أحد المحلات المفضلة للعديد من العملاء الذين يحبون شراء أرقى الماركات العالمية وبأسعار مناسبة، سعداء لافتتاح متجرنا الثاني في البوليفارد مول بالكويت، والذي يعد بمنزلة الوجهة الجديدة والعصرية في قلب منطقة السالمية، وبدورنا سنوظف كل طاقاتنا وإمكانياتنا لمواصلة خدمة عملائنا على أكمل وجه ويسرنا كثيرا الترحيب بهم في فرعنا الجديد».

وبإمكان العملاء الآن زيارة فرع سيرز في بوليفارد مول للتعرف على مجموعة خريف وشتاء 2017 الجديدة، كما يمكنهم الاطلاع على آخر أخبار ومستجدات العلامة من خلال متابعة حساب@SearsKuwait على الانستغرام و/SearsKuwait على الفيسبوك.

وتم افتتاح متجر سيرز بالكويت عام 1998، حيث يحتوي على تشكيلة واسعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات ومستلزمات المنزل الداخلية والخارجية والأدوات الرياضية وغيرها لمختلف الأعمار، يقدم سيرز أفضل أسعار لمختلف العلامات التجارية والتصاميم الرائدة بأسعار اقل بنسبة 50% من أسعار السوق. يتسلم المتجر بضاعة جديدة كل أسبوع من العلامات التجارية العالمية من جميع أنحاء العالم ليقدم للعملاء كل ما هو جديد في عالم الأزياء والموضة بأسعار مذهلة.