الحدث تضمن فقرة توضيحية لفن تصميم قطعة «كاكتوس دو كارتييه» بدءاً من رسمها ومروراً بانتقاء الأحجار الكريمة التي تزينها





يحظى الضيوف في كارتييه بفرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية في حديقة الشهيد، حيث يتم عرض مجموعة «كاكتوس دو كارتييه» من ميزون في أجواء مصممة خصيصا لاستحضار روح الصحراء، إنه موقع مثالي يتم فيه عرض هذه المجموعة التي تقدم نهجا أكثر صرامة وإثارة للدهشة يكشف عن مدى استلهام «كارتييه» تصاميمه من الزهور.

وتضمن الحدث فقرة توضيحية لفن تصميم قطعة «كاكتوس دو كارتييه»، بدءا من رسمها، مرورا بانتقاء الأحجار الكريمة التي تزينها ووصولا إلى مدى الحرفية المتقنة التي تخرج قطعة لا مثيل لها في الإبداع.

يتم عرض مجموعة «كاكتوس دو كارتييه» في أجواء متناغمة مثالية، حيث المساحات الخضراء الرائعة التي تتميز بها حديقة الشهيد، وحيث يتم تنظيم العديد من أكبر الفعاليات الثقافية والتعليمية بالكويت، فيسير الضيوف وسط انعكاسات وألوان البيئة الصحراوية التي تتميز بهدوء مريح في النهار وسحر سمائها المرصعة بالنجوم المتلألئة في الليل.

في خطوة مفعمة بالحيوية وبعيدا عن المظاهر التقليدية للزهور الرقيقة، استلهمت فكرة قطعة «كاكتوس دو كارتييه» من الجوهر الخيالي للصبار المفعم بالغموض، فيتم تحويل الزمرد أو العقيق الأخضر الفاتح أو العقيق الأحمر إلى جواهر ذات رؤوس ناتئة بتصاميم هندسية تتألق وسط قطع صغيرة من الألماسات. وتعكس المجموعة مدى التناقض في طبيعة الصبار، الذي يجمع بين المظهر الطري النضر والشائك وتحول الأشكال بعيدة المنال إلى أنماط شديدة الإغراء يمكنك لمسها وارتداؤها.

كما أضفت الإبداعات الجديدة المميزة التي صممها كارتييه في الكويت هذا العام جاذبية جديدة على مجموعة «كاكتوس دو كارتييه» واجتذبت المزيد من الضيوف المفتونين بالأشكال الجريئة والتراكيب التي لا تقاوم، كما أن التصاميم المبتكرة لمجموعة ميزون كارتييه التي أطلقت العام الماضي كانت بمنزلة انقلاب على التقليد المألوف وإعادة تعريف لمعنى المجوهرات المعاصرة. وإجمالا، تعبر هذه المجموعة عن إبداع كارتييه المتطور باستمرار والفضول الجريء الذي يتميز به.

في إطار الترحيب بالضيوف الذين حضروا هذا الحدث، قال المدير الإداري الإقليمي بكارتييه في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا غيوم أليكس، «يسرني أن ألتقي بعملاء ميزون في الكويت، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نحتفل بهذا الحدث الخاص هنا في الكويت، تقديرا لإبداعهم وجرأتهم»، وتحدث مع الضيوف عن المجموعة بفخر وإعجاب شديدين، واصفا إياها بأنها مجموعة جريئة تتميز بروح حرة وتضم قطعا قوية ومنحوتة ببراعة مستوحاة من جمال الصحراء البدائي.

وانضم رئيس مجموعة بهبهاني وشريك كارتييه الموثوق به في الكويت علي مراد بهبهاني، إلى غيوم أليكس في صالون انتقل إليه الضيوف خلال استعراض المجموعة على حائط تفاعلي، وقال:«لا يمكنني إلا أن أكون أكثر سعادة لرؤية هذه المجموعة التي يجري عرضها بتلك الطريقة المدهشة في حديقة الشهيد واستمتاع العديد من أفراد المجتمع بالكويت بها»، وقد أثار حدث كارتييه الاستثنائي الكثير من أجواء الحماسة منذ يوم افتتاحه واستضاف العملاء ورجال الصحافة وكبار زعماء الرأي.

أسس فرانسوا كارتييه ميزون كارتييه عام 1847، وتوسع نطاق عمل شركة كارتييه التي تديرها العائلة لتصبح دار مجوهرات دولية تحظى بسمعة لا مثيل لها، فمنذ البداية ارتبط اسم كارتييه بسحر صنع المجوهرات الراقية وصناعة الساعات ذات المستوى الرفيع والأغراض الفاخرة المترفة، لتجلب إلى عالم الفن والمجوهرات آفاقا جديدة وتميز عملاءها بتصاميم فريدة من نوعها وتوقيع قوي يزين كل إبداعاتها، كما ان فن الحرفية المتقنة والبحث عن المواد الرائعة عاملان أسهما في أن تتقدم كارتييه على نظيراتها لقرون قادمة.