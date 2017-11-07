بشراكة مع د.عدنان شاهين، افتتح «فلكس كلينك» المتخصص بالعناية بالصحة والجمال، وهو تابع لشركة «فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات» أبوابه، وذلك في حفل حضره نجم كرة القدم الدولي الهولندي السابق كلارنس سيدورف والسفير الإيطالي لدى الكويت جيوسيبي سكونياميليو والسفير الأردني لدى الكويت صقر أبو شتال والملحق التجاري الإسباني فرانثيسكو خوسه ألفونسو أجيرة، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فلكس ريزورتس» للمنتجعات والعقارات خالد الصايغ وطاقم أطباء مستشفى مونزينو العالمي.

ويعد مركز «فلكس كلينك» مركزا متكاملا متخصصا بالخدمات الطبية العامة التي تضم الرعاية الوقائية للمشاكل الطبية الشائعة وخدمات التشخيص وفحوصات المختبرات وخدمات العناية الطبية للأمراض الجلدية والعناية بالشعر والعلاجات التجميلية. ويشارك المركز مع مؤسستين عالميتين هما مستشفى مونزينو الذي يعد من المؤسسات العالمية المتخصصة في أمراض القلب والأورام والسرطان، وفيلا لتيزيا التي تعد مؤسسة رائدة في مجال العناية بالبشرة والجمال.

وبفضل هذه الشراكات وتنوع تخصصاته، سيقوم المركز باستضافة أطباء إيطاليين طوال العام لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والطبية للمرضى في الكويت.

وخلال الافتتاح، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «فلكس ريزورتس» للمنتجعات والعقارات خالد الصايغ «يسرنا اليوم افتتاح فلكس كلينك كأحدث المراكز الطبية المتقدمة المتخصصة في العناية بالصحة والجمال في الكويت، إذ يتميز بكونه يتمتع بشراكة مع مستشفى مونزينو وفيلا لتيزيا ويمتثل بأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها في الاختصاصات الطبية التي يوفرها».

وأضاف الصايغ «تأتي شراكة فلكس كلينك ضمن استراتيجية شركة فلكس ريزورتس التوسعية في جميع المجالات التي تخص الصحة واللياقة البدنية والجمال والغذاء الصحي، حتى توفر الشركة اليوم خدمات متكاملة وذلك بأعلى مستوى من العناية والسلامة والدقة التي يقدمها فريق عمل بخبرات عالمية ومدرب بأفضل البرامج الطبية الحديثة، لتوفير أفضل الخدمات للمرضى».

وقال د.عدنان شاهين «تعاقد فلكس كلينك مع مستشفى مونزينو وفيلا لتيزيا لإنشاء مركز متكامل يضمن أحدث العلاجات الآمنة والموثوقة في العالم، فبفضل هذه الشراكة، يستضيف المركز أطباء واخصائيين مشهورين من إيطاليا، علاوة عن فريق الأطباء والاخصائيين في المركز الذين يتمتعون بخبرات طويلة وموثوقة في عالم الطب».