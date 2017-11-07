نسمات رقيقة تهب من إيطاليا محملة بأندر التحف الفنية، كما عهدناها روائع جنيف للساعات تفخر بتقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والمجوهرات، تطرح اليوم كنوزها من ساعات GIORDANO، مزيج غني من الذوق الإيطالي الرفيع وجودة الصناعة الإيطالية.

تفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية GIORDANO متوافرة حصريا لدى أفرع روائع جنيف والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والأزياء.

انطلاقا من رغبتنا في التميز الدائم على مدار السنة وامتثالا للمسؤولية المنوطة بنا بأن نمنح عملاءنا أبهى طلة لدينا، إطلالة مميزة تواكب خطوط الموضة العالمية، نضع بين أيديكم أروع الموديلات من شتى الماركات المختلفة للساعات وخاصة ساعات GIORDANO لأنها تنفرد بتنوع ألوانها لتناسب جميع الأذواق والأعمار وكما قالت «كارولين هيريرا» صحافية بمجلة نيويورك فاشن: ان كل سيدة بإمكانها أن تظل على أحدث خطوط الموضة العالمية عن طريق إدراج إكسسوارات وملحقات مناسبة لإعطاء مظهر متجدد دائما وخير مثال هو الساعات.

GIORDANO أيقونة الشياكة العصرية، ثمرة الفن الإيطالي المعروف بجاذبيته وأناقته، تأسرنا بتصميمها المذهل.

حيث تتجلى بإبداع انتقاء الألوان لتضفي على كل قطعة روحا مفعمة بالحيوية، وتسحرنا بالخطوط التعبيرية بأسلوب مبتكر وتنفيذ لا تشوبه شائبة.

فهي مستوحاة من نمط الحياة الجذابة والمرحة وقام على تصميمها مصممون عالميون حيث قاموا بالجمع بين الإبداع والخبرة الإيطالية في مجال صناعة الساعات لعمل تشكيلات متطورة من الساعات الفاخرة التي تعكس شخصية مرتديها.