في إطار الجهود والمساعي المتواصلة التي تبذلها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظمت شركة هيونداي شمال الخليج برنامجا يهدف إلى مساعدة الأطفال على أن يصبحوا أكثر وعيا بأهمية السلامة المرورية.

برنامج «خطوة آمنة» (SAFE MOVE)، يندرج في إطار جهود شركة هيونداي العالمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الخاصة بموضوع السلامة المرورية، وهدفه المساعدة في تعزيز طريقة آمنة لقيادة السيارات، من خلال تشجيع الممارسات السليمة عبر تدريس مبادئ وأساسيات السلامة على الطرق أو السلامة المرورية للأطفال.

هذا البرنامج يرسخ إحساس الأطفال بالمسؤولية في سن مبكرة، الأمر الذي يساعد على خلق بيئة أكثر أمانا لكل من الركاب في السيارة، وكذلك المشاة الذين يتنقلون سيرا على الأقدام.

يركز هذا البرنامج على تدريس أهمية أن يكون أي شخص مواطنا يهتم بالطريقة التي يتصرف بها عندما يستخدم السيارة. وبذلك، يمكن أن نساعد الأطفال على النمو والتحول إلى بالغين حذرين يملكون قناعات راسخة حول أهمية دورهم في ضمان سلامتهم وكذلك سلامة الآخرين.

وقد تعاونت شركة هيونداي شمال الخليج مع مدرسة الكويت الوطنية الإنجليزية (KNES)، لدفع هذا البرنامج قدما إلى الأمام. حيث سيتم تنظيم حدث رئيسي في حرم المدرسة في 12 نوفمبر 2017 للطلاب في الصفين الأول والثاني.

خلال الحدث الخاص ببرنامج «خطوة آمنة»، سيتم تطبيق البرنامج التعليمي الذي تم إعداده لمساعدة الطلاب على ترسيخ سلوك واع للسلامة، من خلال تثقيفهم حول أساسيات السلامة على الطرق والسلامة المرورية.

وتعليقا على البرنامج، قال رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة شمال الخليج التجارية: «كجزء من فلسفتنا، نهتم دائما بعملائنا ورضاهم عن علامتنا التجارية وخدماتنا».

وأضاف: «لهذا السبب، نود دائما أن نكافئ عملاءنا على وفائهم، ليقدروا جهودنا الرامية إلى ضمان سلامتهم في جميع الأوقات. والأطفال هم مستقبل العالم، لذلك، من الضروري أن نحرص على تشجيعهم لإيجاد بيئة إيجابية تمهد لسنوات قادمة صحية وسعيدة وآمنة».

بدورها، علقت مديرة مدرسة (KNES) شانتال الغربللي على الحدث قائلة: «في المدرسة، لدينا الكثير من الكتب عن مواضيع مختلفة وهي تشكل أداة إرشادية للتلاميذ. مع ذلك، البرنامج التعليمي، يساعدهم على فهم المعارف التي درسوها، وتعلم كيفية تنفيذها وتطبيقها في الحياة الحقيقية، وهذا يطمئننا إلى أن التلاميذ سيتمكنون من الاحتفاظ بالمعرفة التي اكتسبوها.

لهذا السبب، كنا سعداء جدا بالتعاون مع الجهود التي تبذلها شركة هيونداي شمال الخليج لاتخاذ خطوة إضافية في تعليم الشباب حول السلامة على الطرق». وقد قامت هيونداي شمال الخليج باستمرار برد الجميل إلى المجتمع من خلال جهودها في قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات. وعلى الصعيد العالمي، أصبحت أهمية «خطوة آمنة» واضحة من خلال الأنشطة المتنوعة التي جرى تنظيمها.

وتسعى شركة شمال الخليج التجارية جاهدة للتفوق المستمر وتقديم أفضل ما في وسعها، لذلك تمنح مفاجآت جديدة للعملاء والمستهلكين ومحبي سيارات هيونداي في الكويت.

وتواصل الشركة أيضا المساهمة في بناء سمعة هيونداي كشركة ناجحة رائدة في مجال السيارات تنافس شركات أخرى لطالما كانت موجودة في السوق. وتحرص «شركة شمال الخليج التجارية» على إبقاء جميع جهودها متماشية مع فلسفة هيونداي لوضع احتياجات العملاء في الأولوية والسعي إلى تقديم سعادتهم في جميع الأوقات.