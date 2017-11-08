تحت رعاية وزارة التربية بالكويت انطلقت مسابقة الرسم للطلبة التي تنظمها جريدة كويت تايمز بالتعاون مع السفارة الكندية لدى الكويت تحت شعار احتفالات كندا # 150 عاما والهدف من المسابقة ان يتعرف الطلاب على تراث وثقافات وحضارات الدول الاخرى.

ان شعار مسابقة الرسم هو بمناسبة احتفال كندا بمرور 150 عاما على انشاء الاتحاد الفيدرالي الكندي، وقد شارك حتى الآن اكثر من ستة آلاف طالب وطالبة من سن ست سنوات حتى ثماني عشرة سنة وبمشاركة أكثر من ستين مدرسة حكومية وثنائية اللغة ومدارس هندية وباكستانية ومدارس أميركية وانجليزية بالاضافة الى طلاب وطالبات من المدارس الخاصة.

الهدف من المسابقة ان يعبر الطلاب عن مشاعرهم ومعرفتهم عن الطبيعة الجميلة والتقدم والتراث الحضاري والعادات والاحتفالات التي اقيمت بمناسبة 150 عاما على انشاء الاتحاد الفيدرالي الكندي عبر رسوماتهم سواء بالألوان المائية او الشمعية أو أي مواد تمكنهم من الابداع في رسم صورة عن كندا وتنمية وتطوير التفاهم بين الثقافات عن طريق التعلم والاستفادة من ثقافة الطالب ومن ثقافة الآخرين واكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التي تتلاءم مع أعمار الطلاب ومستوياتهم وربطهم ببيئتهم والسير بالثقافة الفنية في مجالات تراثنا الفني والشعبي وتأكيد ذاتية الطلاب واتاحة الفرص للتعبير عن انفعالاتهم ومشاعرهم وتكوين شخصيتهم مع نمو الاحساس والادراك بالاضافة الى تنمية الاحساس والادراك الفني.

وعلى هذا يكون الرسم أداة مناسبة لاقامة الحوار وتحقيق التواصل مع كل الأشخاص على حد سواء حتى أولئك الذين لا يجيدون الرسم.

وتقام المسابقة برعاية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة صناعات الكيماويات البترولية وكلية الجونكوين الكندية الكويت وشركة ايبلا لاستشارات الكمبيوتر وشركة اس ان سي لافالين وطيران لوفتهانزا والطيران الكندي ويستضيف حفل الختام فندق فورسيزونز الكويت في ابراج الشايع، سيتم توزيع الجوائز واعلان النتائج بأسماء الطلبة الفائزين في حفل يقام في فندق الفورسيزونز – ابراج الشايع قاعة المرقاب يوم 20 نوفمبر 2017 في تمام الساعة الرابعة مساء وآخر يوم لتسليم اوراق الرسم 9 نوفمبر.