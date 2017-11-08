ورشة عمل نادي المعرفة لعام 2017 تحت عنوان «كن قائدا متميزا: قصة النحل» يقدمها الكاتب الشهير وصاحب كتاب «تركيبة النجاح» الذي يناقش الأمور الخاصة بالقيادة وألّف كتاب The Bee Book، وهي حكاية عن رمزية التغيير والابتكار ومشاركة الموظفين والقيادة.

لا بد للقادة أن يتفهموا أهمية الابتكار والخلق والإبداع لدعم مسؤوليات ومهام الغد مع مراعاة أهداف اليوم، يجب أن يفهم القادة الآثار المترتبة على التغيير وأهمية إشراك الموظفين لسهولة إتمام التغيير بنجاح، لا بد من فهم عملية التغيير والابتكار حتى يتسنى لهم تبني فكرة التغيير والابتكار من خلال أدائهم الوظيفي.

فمشاركة الموظفين شيء مهم وذو دور فعال، وعادة يكون دون التقدير اللازم من حيث تطبيق مبادرات التغيير والابتكارات كثيرا ما ينظر إلى هذه المهارة المهمة كأنها مهارة أساسية فقط من دون عائد ملموس على الاستثمار البشري، وتجاهله من القائد ينذر بالخطر، ولذلك يجمع هذا البرنامج هذه المهارات المهمة ويشير إلى أهميتها للقادة لجعل المؤسسة مناسبة لتحديات المستقبل.

باستخدام قصة خلية من النحل عالقة في حفرة غارقين بأعمالهم اليومية مع أسلوب إدارة هرمية صارمة، والسؤال الذي نطرحه: هل هم قادرون على التغيير والتكييف مع أي وضع كارثي؟ هل لديهم المهارات القيادية التي من شأنها أن تخلصهم من تلك الكارثة؟

وتتوج ورشة العمل الشيقة للغاية باستكمال ملخص لاستخلاص التعلم والإجراءات المتخذة لجميع عناصر البرنامج. وسيقوم پول ريجبي بإصدار ملخص بنظرة شاملة الذي يمكن توسيعه وتحسينه على الفور بعد ورشة العمل. ومن ثم إصدار خطة عمل التي يمكن تنفيذها على الفور!

پول ريجبي مدرب قيادي ومستشار معتمد لورشة عمل ™BEE FIT FOR THE، محاضر رئيسي منتظم في المؤتمرات الصناعية العالمية. وعمل پول كمستشار مع شركائه، وكثيرا ما يساعدهم في جهودهم نحو التغيير والابتكار والقيادة وفي محاولاتهم لمشاركة موظفيهم، كما سافر پول إلى أكثر من 45 دولة لإلقاء المحاضرات وورش العمل لشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكليات إدارة الأعمال والمنظمات غير الربحية.

وسيتم ذلك يومي 15 و16 الجاري في قاعة برقان ـ منتجع هيلتون، المنقف من 9 صباحا حتى 3 عصرا. وينظم ورشة العمل شركة فيجور افنتس بالتعاون مع شركة الجاز ويضم أعضاء نادي المعرفة هذا العام مستشفى هادي كعضو ذهبي، وبنك وربة ومجموعة كوت الغذائية كعضو فضي، وشركة نفط الكويت، وأرامكس وبلاتينيوم جيم كأعضاء للشركة، ويدعم ورشة العمل إعلاميا الجمعية الدولية للدعاية والاعلان IAA فرع الكويت.