في إطار حرص البنك التجاري على التواصل مع مختلف شرائح العملاء وسعيا من البنك لتثقيف شريحة الشباب بمنتجاته وخدماته المصرفية المميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم، تواجد البنك مؤخرا في الجامعة الأمريكية بالكويت من خلال جناحا له استمر على مدى يومين حيث تم تعريف طلبة وطالبات الجامعة الأمريكية بمزايا حساب @Tijari للشباب، الذي يمكن فتحه بمبلغ يبدأ من 10 دنانير ومخصص لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما ويهدف إلى مساعدتهم في بناء مستقبلهم ومد يد العون لهم لتحقيق أهدافهم.

وقد شهد جناح البنك إقبالا لافتا من الطلبة والطالبات الذين توافدوا للاستفسار عن هذا الحساب حيث استقبلهم فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقام بالإجابة عن كل استفساراتهم حول مزايا حساب [email protected] والفعاليات التي ينظمها البنك لأصحاب هذا الحساب وذلك في أجواء رائعة حصل خلالها الطلبة على عدة جوائز تمثلت في تذاكر سينما وقهوة مجانا.

وسيقوم البنك بترتيب زيارات لجامعات أخرى خلال الفترة المقبلة لتعريف الطلبة على مميزات حساب [email protected] التي أيضا تتضمن هدية بقيمة 50 دينارا كويتيا عند تحويل المنحة الاجتماعية إلى البنك التجاري.